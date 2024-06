PlayStation 5: Sony entfernt Verweise auf 8K-Support

Die Sony PlayStation 5 ist im Jahr 2020 auf den Markt gekommen. Seitdem hat sie viele Updates mit neuen Funktionen erhalten. Beispielsweise reichte der japanische Hersteller Variable Refresh Rate (VRR) genau so nach wie einen Modus für die native Signalausgabe in 1440p. Doch eine Funktion, die dick auf dem Karton prangt, glänzt weiterhin durch Abwesenheit: 8K. Jetzt hat Sony es aufgegeben und den Hinweis auf die ultrahohe Auflösung von der Verpackung entfernt.

Wann genau diese Umstellung geschehen ist, bleibt offen. So kam auch die PlayStation 5 Slim zunächst noch mit dem 8K-Verweis auf den Markt. Sony hat hier still und heimlich gehandelt, denn neuere Kartons zeigen das 8K-Logo eben nicht mehr. Das kann man auch schon auf der Website PlayStation Direct nachvollziehen. Eine weitere Erklärung bleiben die Japaner allerdings schuldig.

Bislang wurde nur ein einziges Spiel, der Indie-Titel “The Touryst”, an der PlayStation 5 nativ in 8K berechnet. Da die Konsole allerdings kein 8K-Videosignal ausgeben kann, ist auch dieser Titel am Ende nur in 4K spielbar. Die 8K-Auflösung wird hier vielmehr für eine besonders hochwertige Kantenglättung in Form von Super Sampling genutzt.

Am Ende dürfte ohnehin kaum ein Spieler angenommen haben, dass die PS5 zu echtem 8K-Gaming in Triple-A-Spielen in der Lage wäre. Denn das schaffen nicht einmal aktuelle Gaming-PCs mit deutlich mehr Leistung. Unschön ist es aber natürlich dennoch, wenn eine Funktion auf der Verpackung beworben wird, die am Ende gar nicht zur Verfügung steht.

Quelle: John Linneman (X)