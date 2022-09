PlayStation 5: Update schaltet 1440p-Videoausgabe frei

Sony hat über ein neues Firmware-Update nun für alle Nutzer der PlayStation 5 die Videoausgabe in 1440p freigeschaltet. Während die Microsoft Xbox Series X|S dies seit dem Launch im November 2020 beherrschen, fehlte jene Funktion leider bisher an der Sony-Konsole. In einer Beta-Softwareversion hatte Sony dieses Feature jedoch schon seit Juli 2022 erprobt. Glücklicherweise kommen inzwischen alle PS5-Gamer in den Genuss.

Anzeige

Die Japaner geben an, dass die entsprechende Firmware ab sofort international verteilt werde. Sie hat noch weitere Anpassungen in petto. Außerdem können die Anwender jetzt 3D-Audio und Stereo-Audio auf demselben Bildschirm vergleichen und einfacher von Spiel-Hubs aus auf laufende Aktivitäten zugreifen. Benutzer der PS-App können eine PS-Remote-Play-Sitzung direkt von der PS-App aus auf iOS- und Android-Geräten starten. Ähnlich wie bei der PS5-Funktion können auch PS-App-Benutzer ein anderes Party-Mitglied, das auf einer PS5 spielt, mittlerweile auffordern, eine Bildschirmfreigabe zu starten und dann das Spiel ihres Freundes über die App verfolgen.

Einen Haken gibt es im Übrigen noch bei der 1440p-Unterstützung: Dies kann nicht mit VRR kombiniert werden. Bedauerlicherweise funktioniert VRR weiterhin nur bei der 1080p- und 4K-Signalausgabe. Dennoch dürften sich Monitorbesitzer freuen. Zuvor lief es so, dass die Sony PlayStation 5 nur ein herunterskaliertes 1080p-Signal zu QHD-Monitoren schickte. Dies musste dann erneut hochgerechnet werden, was natürlich zu einem enormen Verlust der Bildqualität führte. Doch dieses Ärgernis gehört nun der Vergangenheit an.

Quelle: PlayStation Blog