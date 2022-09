Nvidia spendiert Käufern ausgewählter GeForce-Grafikkarten „Spider-Man Remastered“

Nvidia hat gerade erst die Verkaufspreise seiner Grafikkarten-Flaggschiffe, der GeForce RTX 3080 Ti, 3090 und 3090 Ti gesenkt, da legt man noch eine Aktion obendrauf. Diese greift im Übrigen auch bei der GeForce RTX 3080. So spendiert man Käufer dieser Grafikkarten bzw. entsprechender Desktop-PCs und Notebooks eine digitale Version des Spiels „Marvel’s Spider-Man Remastered“. Das Spiel eignet sich natürlich bestens, um beispielsweise Ray-Tracing und DLSS zu demonstrieren.

Ursprünglich ist „Spider-Man Remastered“ für die PlayStation 4 erschienen. Später erhielt der Titel jedoch eine aufgepeppte Neuauflage für die PlayStation 5. Auf der zuletzt genannten Fassung basiert dann auch die PC-Version, die in vielen Punkten nochmals technisch eine Schippe drauflegt. Die Teilnahmebedingungen zur neuen Aktion von Nvidia finden sich da im Übrigen hier. Denn zu beachten ist, dass die Aktion ab heute läuft – bis 12.10.2022. In diesem Zeitraum müssen entsprechende Geräte also gekauft werden. Das Ende des Einlösungszeitraums ist dann der 14.11.2022.

Die Codes für „Spider-Man Remastered“ liegen den Grafikkarten bzw. den entsprechenden Desktop-Systemen und Notebooks bei. Die Einlösung der Codes erfolgt über die GeForce Experience. Nvidia beschreibt das komplette Procedere hier. Klar, mit der Aktion möchte Nvidia Gamern den Kau der GeForce RTX 3080, RTX 3080 Ti, 3090 und 3090 Ti noch eine Ecke schmackhafter machen. Schließlich will man auch die Lager leeren, denn die Nachfolgemodelle der Reihe RTX 400 stehen bereits in den Startlöchern.

