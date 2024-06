Microsoft kündigt Xbox Series X ohne Disc-Laufwerk an

Microsoft hat im Rahmen des gestrigen Xbox Showcases neue Varianten seiner Xbox Series X|S vorgestellt, die Ende 2024 auf den Markt kommen werden – pünktlich zu Weihnachten. Ob man mit den neuen Versionen aber der wohl ebenfalls Ende des Jahres erscheinenden PlayStation 5 Pro wird Paroli bieten können, ist offen. So handelt es sich eher um dezente Revisionen, welche an der Leistung nichts ändern.

Etwa erscheint die Xbox Series X als neuer Ableger ohne Disc-Laufwerk, also als All-Digital-Edition. Diese Version soll für 499,99 Euro in den Handel kommen. Das ist auch der ursprüngliche Preis der Xbox Series X mit Disc-Laufwerk, der allerdings 2023 um 50 Euro erhöht worden ist. Zumal des die reguläre Xbox Series X oft vergünstigt gibt, sodass der Preis der All-Digital Edition zunächst wenig attraktiv anmutet.

Dazu gesellt sich die Xbox Series S mit 1 TByte Speicherplatz in der Farbe Robot White. Eine Variante mit 1 TByte in der Farbe Carbon Black ist schon länger erhältlich. Der Preis beträgt 349,99 Euro. Fehlt als Drittes im Bunde noch die Xbox Series X als Special Edition in der Farbe Galaxy Black mit erhöhter Kapazität von 2 TByte. Für diese Variante legt Microsoft einen Preis von 649,99 Euro fest. Vorbestellungen sollen in Kürze möglich sein.

Quelle: Xbox.com