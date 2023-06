Xbox Series S Carbon Black startet im September 2023 mit 1 TByte

Die Xbox Series S erscheint im September 2023 in einer neuen Variante: in der Farbe Carbon Black mit 1 TByte Speicherplatz. Bisher ist dieses Modell ausschließlich mit 512 GByte Kapazität in Weiß zu haben. Dabei verfügt die Xbox Series S weiterhin über kein optisches Laufwerk. Spiele können also ausschließlich rein digital erworben werden. Die Steigerung der Speicherkapazität dürfte willkommen sein, zumal die Xbox Series S als ideale Kombination mit dem Xbox Game Pass gilt.

Anzeige

Bei Abonnement der Spiele-Flatrate füllt sich der Speicherplatz entsprechend schnell. Zumal auch nicht die volle Kapazität frei benutzbar ist, da ja ein Teil durch das Betriebssystem und weitere Funktionen reserviert bleibt. Aktuelle Spiele können schon 50 bis 100 GByte belegen. Allerdings muss es nicht zwangsweise eine Erhöhung des internen Speicherplatzes sein. So hat ja Western Digital kürzlich neue Storage Expansion Cards für die Xbox Series X|S vorgestellt.

Die Xbox Series S Carbon Black mit 1 TByte wird jedenfalls ab September 2023 verfügbar sein und soll 349 Euro kosten. Da ist ein saftiger Aufpreis, wenn man bedenkt, dass das weiße Modell mit 512 GByte im Handel schon für unter 200 Euro im Angebot gewesen ist. Allerdings kann natürlich auch der Straßenpreis des neuen Modells noch attraktiver werden. Möglicherweise winken da auch schon bald Bundles mit Spielen oder zweiten Controllern.

Quelle: Xbox.com