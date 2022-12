Xbox Series X|S: Spielepreise steigen ab 2023

Spiele für die Xbox Series X|S werden ab 2023 teurer. Zumindest für die USA hat Microsoft bestätigt, dass die Preise der First-Party-Spiele auf 69,99 US-Dollar erhöht werden. Das ist eine Steigerung um 10 US-Dollar, denn bisher verlangte man rund 59,99 US-Dollar. Allerdings ist Microsoft hier kein Vorreiter, sondern eher spät dran: Sony hatte direkt zum Launch der PlayStation 5 Ende 2020 die Preisempfehlungen seiner Games ebenfalls um 10 US-Dollar bzw. hierzulande 10 Euro angezogen.

Rasch zogen damals andere Publisher wie Take-Two, Ubisoft, Activision und Electronic Arts nach. Zumindest bei seinen Spielekonsolen Xbox Series X|S hat Microsoft bisher noch nicht an der Preisschraube gedreht. Sony preschte hier ebenfalls voran und verteuerte die PlayStation 5 in diesem Jahr um 50 Euro. Als Begründung führte man gestiegene Kosten durch die hohe Inflation an. Allerdings ist möglich, dass die Redmonder in diesem Bezug ebenfalls 2023 nachziehen. Zumindest vor den Feiertagen soll aber alles beim Alten bleiben – sicherlich auch, um Sony potenziell Marktanteile abzujagen. Zumal die Xbox Series X|S deutlich besser verfügbar sind, als die PlayStation 5.

Für Europa hat Microsoft die Erhöhung der Spielepreise noch nicht offiziell bestätigt. Es ist aber zu vermuten, dass man hier genau so vorgehen dürfte, wie in den Vereinigten Staaten. Betroffen wären davon dann als Erstes kommende Exklusivtitel wie das neue „Forza Motorsport“, „Redfall“ oder auch „Starfield“. Als Begründung für die Preiserhöhung führt auch Microsoft gestiegene Entwicklungskosten an.

Ob dieses Argument wirklich zu 100 % passt, kann man infrage stellen. So stimmt es, dass heutige Spiele in der Entwicklung deutlich teuer und aufwändiger sind, dafür sind die Verkaufszahlen aufgrund der gewachsenen Gamer-Kundenbasis aber auch gewachsen.

Quelle: IGN