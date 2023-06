Western Digital bietet ab sofort SSD-Speichererweiterungen für die Xbox Series X|S an

Die Xbox Series X|S sind Ende 2020 erschienen und konnten direkt mit proprietären Speichererweiterungskarten bestückt werden. Das steht im Gegensatz zur Sony PlayStation 5. Sony benötigte zwar rund ein Jahr, um den integrierten Erweiterungs-Slot per Firmware-Update auch benutzbar zu machen, erlaubt aber dafür jede ausreichend schnelle M.2-SSD mit PCI 4.0. Dadurch kommt man an der PS5 günstiger weg. Denn im Xbox-Kosmos wurden die speziellen Storage Expansion Cards bisher ausschließlich von Seagate angeboten. Doch jetzt betritt auch Western Digital die Arena.

Eine Pressemeldung hat der Hersteller zwar nicht herausgegeben, doch auf der offiziellen deutschen Website bietet man bereits Speicher-Erweiterungskarten für die Xbox Series X|S an. Wer nun auf eine erhebliche Ersparnis gegenüber den Varianten von Seagate gehofft hatte, wird aber zurückstecken müssen. So verlangt Western Digital für eine Speicherkarte mit 500 GByte rund 94,99 Euro. Für die doppelte Kapazität, also 1 TByte, verlangt man 159,99 Euro.

Das liegt fast 1:1 auf einem Level mit Seagate. Letztere rufen jeweils einen Obolus von 156,99 Euro bzw. 95,90 Euro aus. Zumindest sind das die besten Preise, die man derzeit im Handel findet. Hier gilt es zu beobachten, wie sich das Preisniveau auf Dauer so einpendelt. Im Übrigen ist es natürlich auch möglich, die Speicherkapazität der Xbox Series X|S mit USB-Festplatten und -SSDs zu erweitern.

Allerdings lassen sich von jenen Laufwerken aus dann keine Spiele für die Xbox Series X|S starten. Dafür sind eben die proprietären Speicherkarten notwendig.

