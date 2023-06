Nvidia soll GeForce RTX 4060 auf Ende Juni vorziehen

Nvidia hat die GeForce RTX 4060 (ohne Ti) ursprünglich für Juli angekündigt, doch könnte diese Grafikkarte noch etwas früher erscheinen. Ein für seine in der Vergangenheit relativ zuverlässigen Gerüchte bekannte Leaker erklärt, dass dieses Modell noch in diesem Monat in den Handel kommen soll. Demnach soll die GeForce RTX 4060 schon Ende Juni erhältlich sein.

Die GeForce RTX 4060 ist vor ziemlich genau einem Monat vorgestellt worden, zusammen mit der etwas darüber positionierten GeForce RTX 4060 Ti. Letztere kam zunächst mit 8 GByte Grafikspeicher auf den Markt, aber eine Version mit 16 GByte und ansonsten selben Spezifikationen soll im Juli folgen.

Für Juli war auch die etwas abgespeckte GeForce RTX 4060 vorgesehen, doch jetzt reagiert Nvidia offenbar auf die schwache Nachfrage nach der GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GByte. Viele PC-Spieler halten dieses Modell mit dem Preis von 439 Euro für überteuert angesichts der Performance. In Japan stehen die Interessenten üblicherweise bereits in der Nacht Schlange vor den Läden, wenn am nächsten Tag eine neue GeForce-Grafikkarte in den Handel kommt. Das ist bei der GeForce RTX 4060 Ti ausgeblieben. Vor einem populären Hardware-Shop in Tokio hatte sich nur ein einziger Kaufwilliger gezeigt.

Die GeForce RTX 4060 (ohne Ti) kommt mit 3072 CUDA-Kernen (Shader-Einheiten), 30 Prozent weniger als die GeForce RTX 4060 Ti. Außerdem wird der Chiptakt etwas niedriger ausfallen. Es bleibt bei der 128 bit breiten Speicherschnittstelle, aber der Speichertakt ist ebenfalls etwas niedriger. Dafür kommt die RTX 4060 mit 115 Watt TDP aus, wohingegen die RTX 4060 Ti bis zu 160 Watt verbraucht.

Als empfohlenen Verkaufspreis nennt Nvidia 329 Euro für die GeForce RTX 4060. Nach einem jetzt durchgesickerten Launch-Plan sollen die ersten Testberichte am 28. Juni erscheinen und die Grafikkarte selbst einen Tag später im Handel verfügbar sein.

Quelle: MEGAsizeGPU @ Twitter