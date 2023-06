Seagate: HDDs mit 32 TByte dieses Jahr, 40+ TByte 2024

Letztes Jahr hat Seagate bereits Festplatten mit 30 TByte oder mehr für dieses Jahr versprochen, jetzt ist der Hersteller konkreter geworden. Der Finanzchef erklärt, dass sie aktuell eine HDD auf Basis der HAMR-Technik vorbereiten, die auf 10 Scheiben mit je 3,2 GByte Speicherkapazität basiert und noch dieses Jahr erscheint. Für nächstes Jahr sind Festplatten mit 40 TByte und mehr geplant.

Gianluca Romano, Seagates Chief Financial Officer (CFO), gab während einer Technologie-Konferenz der Bank of America diese Woche zu Protokoll: “Wenn Sie zu HAMR gehen, basiert unser 32-Terabyte-Modell auf 10 Scheiben und 20 Köpfen. Also die gleiche Anzahl an Scheiben und Köpfen wie beim aktuellen 20-Terabyte-PMR… Die gesamte Steigerung kommt also durch die Flächendichte zustande. Das folgende, 40 Terabyte, hat immer noch die gleichen 10 Scheiben und 20 Köpfe. Und auch das 50-TB-Modell, wie wir bei unserer Ergebnisveröffentlichung sagten, betreiben wir in unserem Labor bereits mit einzelnen Scheiben mit 5 Terabyte.”

Seagate nutzt die HAMR-Technik (Heat Assisted Magnetic Recording) bereits für einige Festplattenmodelle mit hohen Kapazitäten wie die Exos mit 16 TByte, aber auch bei höheren Kapazitäten. Durch den Einsatz von Laser und Hitze statt Mikrowellen (wie bei Western Digital und Toshiba) wird die Speicherdichte um das bis zu Fünffache erhöht gegenüber der bisherigen Produktionstechnik PMR (Perpendicular Magnetic Recording). Die PMR-Technik ist laut Romano auf maximal 24 TByte beschränkt. Eine entsprechende HDD soll innerhalb der nächsten Monate verfügbar sein. Für 28 TByte erwartet der CFO den Einsatz von SMR (Shingled Magnetic Recording).

Eine Verfügbarkeit 2023 bedeutet leider nicht automatisch, dass auch PC-Nutzer ihre Festplattenfarmen mit den 32-TByte-Festplatten von Seagate aufrüsten können. Die hohen Kapazitäten dürften zunächst nur ausgewählten Kunden oder für bestimmte Großprojekte zur Verfügung stehen. Von einer breiten Verfügbarkeit für alle hat Seagate bislang nicht gesprochen, aber es dürfte nun nicht mehr lange dauern, bis wir auch im Einzelhandel HDD-Kapazitäten von 30 TByte und mehr sehen werden.

Quelle: Seeking Alpha