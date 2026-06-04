Computex: Zotac mit extrem kompakten High-End-PCs mit Desktop-Grafikkarten

Auf der Computex 2026 zeigt Zotac einmal mehr, wie viel Leistung sich in besonders kompakte Gehäuse integrieren lässt. Mit dem neuen Magnus EN275060TC und dem Magnus One Ultra EU275080C stellt der Hersteller zwei Mini-PCs vor, die trotz ihrer geringen Abmessungen auf vollwertige Desktop-Grafikkarten der aktuellen GeForce RTX 50 Serie setzen.

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Der neue Zotac Magnus EN275060TC beansprucht laut Hersteller den Titel als kleinster PC der Welt mit einer Desktop-Grafikkarte vom Typ GeForce RTX 5060 Ti. Das System bringt lediglich 2,65 Liter Gehäusevolumen mit und richtet sich an Anwender, die Gaming-, Content-Creation- und KI-Workloads in einem besonders platzsparenden Format ausführen möchten. Im Inneren arbeitet eine Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GByte GDDR7-Speicher. Als Prozessor kommt Intels Core Ultra 7 255HX zum Einsatz, der über 20 Kerne für 20 Threads verfügt und Taktraten von bis zu 5,2 GHz erreicht. Gemeinsam liefern CPU und GPU laut Zotac eine KI-Leistung von bis zu 792 TOPS, wobei 759 TOPS auf die Grafikkarte entfallen.

Bei der Speicherbestückung stehen zwei DDR5-Slots zur Verfügung, die bis zu 96 GByte RAM aufnehmen können. Für Massenspeicher bietet das System sowohl einen PCIe 5.0 M.2 Steckplatz als auch einen zusätzlichen PCIe 4.0 beziehungsweise SATA-kompatiblen M.2-Slot. Zur Konnektivität gehören zweimal 2,5-Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4. Darüber hinaus bietet der Mini-PC fünf USB 3.2 Gen2 Anschlüsse sowie zwei Thunderbolt 4 Ports. Für Multi-Monitor-Setups stehen drei DisplayPort 2.1b-Ausgänge und ein HDMI 2.1b-Anschluss bereit, sodass bis zu vier Displays gleichzeitig betrieben werden können.

Noch leistungsstärker präsentiert sich der neue Magnus One Ultra EU275080C. Zotac bezeichnet ihn als kleinsten PC der Welt mit einer GeForce RTX 5080 Desktop-Grafikkarte. Trotz der deutlich stärkeren Hardware bleibt das Gehäuse mit 11,46 Litern vergleichsweise kompakt. Herzstück des Systems ist eine Zotac GAMING GeForce RTX 5080 mit 16 GByte GDDR7. Unterstützt wird sie von einem Intel Core Ultra 7 265 mit ebenfalls 20 Kernen und Taktraten von bis zu 5,3 GHz. Besonders beeindruckend fällt die KI-Rechenleistung aus: Zotac gibt insgesamt bis zu 1.834 TOPS an, wovon allein 1.801 TOPS auf die GPU entfallen.

Wie beim kleineren Modell sind bis zu 96 GByte DDR5-Arbeitsspeicher möglich. Für SSDs stehen ein PCIe 5.0 x4 sowie ein PCIe 4.0 x4 M.2-Steckplatz bereit. Bei den Netzwerkoptionen kombiniert Zotac einen 5 Gigabit Ethernet-Port mit einem zusätzlichen Gigabit-Anschluss sowie Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4. Auch bei den Anschlüssen zeigt sich das System großzügig ausgestattet. Insgesamt stehen acht USB-Ports, ein Thunderbolt-4-Anschluss sowie zahlreiche Display-Ausgänge zur Verfügung. Zusammen mit dem integrierten Grafikprozessor können mehrere hochauflösende Monitore gleichzeitig betrieben werden. Die Stromversorgung übernimmt ein integriertes 850-Watt-Netzteil.

Mit beiden Neuvorstellungen setzt Zotac den Trend fort, Desktop-Leistung in möglichst kompakten Gehäusen anzubieten. Während der Magnus EN275060TC vor allem Anwender anspricht, die maximale Leistung auf kleinstem Raum suchen, richtet sich der Magnus One Ultra EU275080C an Enthusiasten, die eine High-End-Grafikkarte wie die GeForce RTX 5080 ohne klassisches Midi-Tower-Gehäuse nutzen möchten.

Beide Systeme sind für Windows 11 ausgelegt und unterstreichen die zunehmende Bedeutung von KI-Beschleunigung im PC-Segment. Gerade die hohen TOPS-Werte zeigen, dass Zotac die neuen Magnus-Modelle nicht nur für Gaming, sondern auch für lokale KI-Anwendungen und professionelle Workloads positioniert.

Quelle: Eigene