Computex: Neue Gehäuse mit Panoramaglas, GaN-Laden & BTF-Support

Auf der Computex 2026 zeigt der chinesische Hersteller SAMA wie auch Lian Li und Chieftec mehrere neue PC-Gehäuse, die sich sowohl an Gaming-Enthusiasten als auch an anspruchsvolle Systembauer richten. Die Produktpalette umfasst die bereits vorgestellten Modelle V62, V52 und S50 sowie Prototypen der kommenden V80 und V70 und setzt auf aktuelle Trends wie Panoramaglas-Designs, Unterstützung für Rear-Connect-Mainboards (BTF), integrierte Schnellladefunktionen und optimierte Airflow-Konzepte.

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Das neue V80 positioniert sich als Premium-Modell der Serie. Besonders auffällig ist die einteilige Dual-Curve-Glasfront, die nahtlos von der Front zur Seite verläuft und einen nahezu ungehinderten Blick auf die Hardware ermöglicht. Neben dem markentypischen Power-Button-Design integriert SAMA eine spezielle Präsentationsfläche für Figuren und Sammlerstücke, die das Gehäuse besonders für Showcase-Builds interessant macht. Ergänzt wird das Konzept durch eine diffuse Ambientebeleuchtung, die einen schwebenden Lichteffekt auf der Tischoberfläche erzeugt. Ein ungewöhnliches Feature ist das integrierte 60-Watt-GaN-Schnellladegerät, mit dem sich Smartphones und Tablets per USB-C direkt am Gehäuse aufladen lassen. Unterstützt werden unter anderem Geräte von Apple und Samsung.

Mit dem ebenfalls für die nächsten Monate geplanten V70 bietet SAMA viele Kernfunktionen des V80 in einer etwas schlankeren Ausführung an. Auch hier kommt eine einteilige gebogene Tempered-Glass-Seitenwand zum Einsatz, die einen freien Blick auf das System ermöglicht. Wie das Topmodell verfügt das V70 über ein integriertes 60-Watt-GaN-Ladegerät, diffuse Ambientebeleuchtung mit Desk-Lighting-Effekt, Unterstützung für Rear-Connect-(BTF)-ATX- und M-ATX-Mainboards und einen Bodenstaubfilter für einfachere Reinigung. Damit richtet sich das Gehäuse an Nutzer, die den modernen Showcase-Look des V80 wünschen, jedoch auf die zusätzliche Präsentationsplattform verzichten können.

Das bereits erhältliche V62 setzt ebenfalls auf ein modernes Panoramakonzept und unterstützt aktuelle BTF-Mainboards. Die Front wird von einer Dual-Curve-Glasfläche dominiert, die das Innere des Systems wirkungsvoll in Szene setzt. Für zusätzliche Akzente sorgt ein integrierter ARGB-Lichtstreifen. Die I/O-Anschlüsse sind im unteren Frontbereich platziert, wodurch die klare Linienführung des Gehäuses erhalten bleibt.

Mit dem V52 richtet sich SAMA vor allem an Enthusiasten und Custom-Watercooling-Fans. Das Gehäuse verfügt über ein 270-Grad-Panoramadesign ohne störende Frontsäule und ermöglicht damit eine besonders offene Präsentation der Hardware. Im Gegensatz zu V70 und V80 ist das Panoramaglas allerdings nicht aus einem Stück gefertigt. Für Kühlungsoptionen bietet das Gehäuse außergewöhnliche Flexibilität wie Unterstützung von bis zu drei 360-mm-Radiatoren, Radiatormontage an Oberseite, Unterseite oder Seite sowie Platz für bis zu zehn 120-mm-Lüfter. Zusätzlich lässt sich die PCIe-Halterung um 90 Grad drehen, wodurch eine vertikale Grafikkartenmontage ohne zusätzliche Modifikationen möglich wird.

Das S50 verfolgt einen anderen Ansatz und konzentriert sich auf hohe Kühlleistung sowie einfache Montage. Besonders auffällig ist die vorne platzierte Netzteilkammer. SAMA liefert hierfür ein Netzteil-Verlängerungskabel mit, das die Systemintegration erleichtern soll. Für die Frischluftzufuhr kommen sowohl an der Front als auch an der Oberseite 1,2 mm starke perforierte Stahlgitter zum Einsatz. Die werkzeuglosen Seitenteile vereinfachen zudem die Montage und Wartung. Bereits ab Werk ausgestattet ist das S50 mit vier PWM-ARGB-Lüftern, 6+6-Lüfter- und Beleuchtungscontroller sowie Unterstützung für Rear-Connect-(BTF)-ATX- und M-ATX-Mainboards. Damit richtet sich das Gehäuse insbesondere an Nutzer, die ein leistungsfähiges Airflow-System ohne umfangreiche Nachrüstung aufbauen möchten.

Alle genannten SAMA-Gehäuse sind oder werden zu Preisen zwischen rund 100 bis 160 Euro angeboten. Als Farbvarianten stehen durchgehend Schwarz und Weiß zur Verfügung.

Quelle: Eigene