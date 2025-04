Narwal Freo Z10 Ultra: Neues Saugroboter-Flaggschiff startet in Deutschland

Narwal hat den Freo Z10 Ultra für den deutschen Markt vorgestellt. Das neue Saug- und Wischroboter-Flaggschiff soll mit einer Saugleistung von stolzen 18.000 pa punkten. Mit von der Partie ist auch eine Entleerungs- und Reinigungsstation. Diese beinhaltet einen Staubbeutel, in dem bis zu 120 Tage lang der Schmutz aufbewahrt werden kann. Das Dock entleert aber nicht nur den Staubbehälter der Roboter-Einheit, es kann auch dessen Mopps mit 45 bis 75° C heißem Wasser reinigen.

Für Haushalte mit Haustieren verarbeitet man hier eine Anti-Tangle-Seitenbürste, was das Verheddern von Haaren verhindern soll. In Sachen Wischen erwähnt Narwal für den Freo Z10 Ultra den erhöhten Abwärtsdruck von 8 n. Zudem können die Mopps um 12 mm angehoben werden, wenn ein Teppich überquert wird. Die sogenannte EdgeReach-Mopp-Verlängerung fährt die Mopps aus, was die Reinigung von Ecken und Raumrändern verbessern dürfte.

Der Narwal Freo Z10 Ultra nutzt für die Navigation nicht nur LiDAR, sondern auch Dual-Kameras. An Bord ist auch eine KI-Objekterkennung. Diese soll rund 200 Gegenstände und weitere Hindernisse wie Tierkot erkennen und dann umfahren. Auch Teppiche und Hartböden werden automatisch erkannt, um die Saugleistung jeweils anzupassen. Der Roboter versteht zudem über 30 Sprachbefehle, die lokal verarbeitet werden. Es wandern also keine Daten in die Cloud.

In Deutschland ist das neue Saug- und Wischroboter-Flaggschiff Narwal Freo Z10 Ultra ab sofort frei vorbestellbar. Regulär kostet es eigentlich 1.299 Euro. Zum Launch sinkt der Preis aber auf 1.099 Euro. Dieser Preis gilt für frühe Besteller bis 11. Mai 2025. Die Auslieferung des Roboters beginnt ab dem 21. April 2025.

Quelle: Pressemeldung