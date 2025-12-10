Saugroboter Narwal Flow Compact im Test

Anzeige

Erst kürzlich haben wir den Narwal Flow getestet, welcher in zwei Varianten auf den Markt gekommen ist: Klassisch mit Wasserbehältern oder mit einem festen Anschluss für Frisch- und Abwasser.

Der eigentliche Roboter ist in beiden Fällen identisch, nur die Station unterscheidet sich deutlich. Daher müsst ihr euch vor einem Kauf gut überlegen, welche Variante ihr bevorzugt.

Auch wenn ihr Staubbeutel kauft, müsst ihr aufpassen. Während die Staubbeutel von der klassischen Station mit dem Freo Z10 Ultra kompatibel sind, bekommt der Flow mit Festwasseranschluss eigene Staubbeutel. Diese sind viel flacher und länger.

In diesem Test werde ich ausschließlich auf die Station eingehen, da der Rest bei beiden Modellen identisch ist.