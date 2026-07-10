Nvidia GeForce Trading Cards: Sammelkarten statt Grafikkarten?

Nvidia hat in dieser Woche seine GeForce Trading Cards: Series 1 vorgestellt. Richtig, der Hersteller setzt auf neue Sammel-, statt Grafikkarten. Das Unternehmen will damit laut eigenen Angaben nicht nur die Geschichte seiner GeForce-Grafikkarten, sondern gewissermaßen auch des PC-Gamings feiern. Vermutlich hatte man da freudige Reaktionen aus der Community erhofft, um mit gemeinsamen Erlebnissen in Nostalgie zu schwelgen. Stattdessen reagierten Gamer weitgehend negativ.

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So verstehen die Aktion offenbar viele eher als blanken Hohn: Während Nvidia mit KI-Beschleunigern absahnt, sind viele GeForce-Grafikkarten entweder schwer verfügbar oder wegen der auch durch den Hersteller mitverursachten Speicherkrise nur zu horrenden Preisen erhältlich. Ausgerechnet in dieser Situation Sammelkärtchen zu präsentieren, kommt da bei vielen Menschen schlecht an. Das zeigen auch die Kommentare unter dem offiziellen YouTube-Video.

Jedenfalls gibt es die GeForce Trading Cards in Boostern, die 14 verschiedene Motive enthalten können. Diese reichen von der GeForce 256 über die GeForce 3 bis hin zu den Tech-Demos Bubble, Chameleon und Medusa.

Immerhin: Nvidia will diese Sammelkarten nicht verkaufen, sondern gratis verteilen. Zum einen wird das im Rahmen der Events Bilibili World 2026, QuakeCon 2026 und gamescom 2026 geschehen. Zum anderen will man über seine Social-Media-Kanäle weitere Giveaways veranstalten.

Quelle: Nvidia