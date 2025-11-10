Nvidia GeForce RTX 50 Super: Grafikkarten erscheinen, aber später als erhofft

Wir hatten darüber berichtet, dass die Nvidia GeForce RTX 50 Super angeblich gar nicht mehr auf den Markt kommen sollen. Inzwischen heißt es, dass die Grafikkarten sehr wohl immer noch in der Pipeline seien. Allerdings sollen sie offenbar nicht mehr für das 1. Quartal 2026 eingeplant sein. Partner aus etwa Hongkong und Taiwan haben nämlich bisher keinerlei Spezifikationen von Nvidia erhalten.

Entsprechend werden die neuen Modelle wie die GeForce RTX 5080 Super, der man 24 GByte GDDR7-RAM nachsagt, frühestens im 2. Quartal 2025 auf den Markt kommen. Realistischer ist wohl sogar das 3. Quartal 2026. Verantwortlich für die Verschiebung sind wohl auch die aktuell explodierenden Speicherpreise. Allerdings ist es so eine Sache, von einer Verschiebung zu reden: Offiziell angekündigt hat Nvidia die Grafikkarten ja ohnehin nie.

Die Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 50 Super sollen vor allem mit mehr VRAM daherkommen, aber auch mit erhöhten GPU-Taktraten punkten. Mehr Shadereinheiten / CUDA-Cores sind aber offenbar in diesem Fall nicht für die neuen Modelle vorgesehen. Alle Angaben sind aber natürlich derzeit mit Vorsicht zu genießen, da es sich noch um Gerüchte handelt.

Quelle: BenchLife