Sony Xperia 1 VIII: Kompaktes Smartphone-Flaggschiff für 1.499 Euro

Sony hat heute sein neues Smartphone-Flaggschiff Xperia 1 VIII vorgestellt. Das neue Modell bleibt seiner Mischung aus kompaktem Design und Premium-Spezifikationen treu. Beispielsweise sind vorne zwar die Ränder um das Display etwas größer, dafür verzichtet man aber sowohl auf einen Notch als auch ein Punch-Hole. Nutzern stellt man nicht nur einen neuen Kameraassistenten zur Seite, sondern hat auch die Hardware deutlich überarbeitet.

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So ist die neue Tele-Kamera mit einem 1/1.56-Zoll-Bildsensor ausgestattet. Dieser ist somit rund viermal größer als beim Vorgängermodell. Das soll zu detaillierten Zoom-Aufnahmen von ungeahnter Qualität beitragen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Sony Xperia 1 VIII verfügt über eine dedizierte Auslösetaste für die Kamera und behält auch den 3,5-mm-Klinkenanschluss bei. Multimedia-Fans will man aber auch mit den Stereo-Lautsprechern für sich gewinnen.

Als SoC des Sony Xperia 1 VIII dient der Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dem Chip stehen wahlweise 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz oder alternativ sogar 16 GByte RAM und 1 TByte Kapazität zur Seite. Auch die Erweiterung per microSD ist möglich. Der Akku kommt auf 5.000 mAh und kann auch per Wireless Charging geladen werden.

Erwähnenswert ist natürlich noch das integrierte AMOLED-Display mit 6,5 Zoll und einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln sowie einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Das Sony Xperia 1 VIII ist nach IP68 vor Staub und Wasser geschützt.

Preis und Verfügbarkeit

Das Xperia 1 VIII kann ab sofort direkt bei Sony sowie bei ausgewählten Online-Händlern vorbestellt werden. Der UVP liegt bei 1.499 € für die 256‑GB‑Version. Während des Vorbestellzeitraums erhalten Käufer des Xperia 1 VIII zusätzlich die Sony Kopfhörer WH-1000XM6 gratis dazu.

Die 1‑TByte‑Version in „Native Gold“ ist exklusiv über den Sony-Onlineshop in ausgewählten Ländern mit einem UVP von 1.999 € erhältlich.

Quelle: Sony