Sony Xperia 10 VII: Die neue Mittelklasse für 449 Euro

Sony bringt mit dem Xperia 10 VII ein neues Mittelklasse-Smartphone zum Preis von 449 Euro auf den Markt. Wer das mobile Endgerät bis 5. Oktober 2025 bestellt, erhält zudem den Over-Ear-Kopfhörer WH-CH520 gratis dazu. Dies gilt jedenfalls bei der Bestellung direkt über den japanischen Hersteller. Das Smartphone selbst nutzt dabei den Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 als Chip. Dieser wird mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz kombiniert – erweiterbar via microSD.

Anzeige

Das Sony Xperia 10 VII hat noch einige Alleinstellungsmerkmale zu bieten. Etwa behält es noch den mittlerweile fast verschwundenen Anschluss für 3,5-mm-Audio bei. Obendrein verzichtet der Hersteller vorne auf einen Notch und ein Punch-Hole im Display. Es bleibt stattdessen bei einem dünnen Rahmen um den Screen, in dem die Frontkamera mit 8 Megapixeln sitzt. Das OLED-Display im Format 19,5:9 kommt auf eine Diagonale von 6,1 Zoll und löst mit 2.340 x 1.080 Pixeln bei 120 Hz Bildwiederholrate auf.

Als Maße des Sony Xperia 10 VII nennt der Hersteller 153 x 72 x 8,3 mm bei einem Gewicht von 168 g. An der Rückseite sitzt dabei die Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel, Exmor RS, OIS) + 13 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln. Für den Akku nennt Sony 5.000 mAh. Das mobile Endgerät ist nach IP68 vor Staub und Wasser geschützt und bringt als Schnittstellen Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 4G / 5G, NFC, USB-C (2.0), GPS und die bereits erwähnten microSD und 3,5-mm-Audio mit.

Bedauerlicherweise erscheint das Sony Xperia 10 VII noch mit dem veralteten Android 15. So verspricht Sony zwar vier große Android-Upgrades, eines wird dann aber direkt für das bereits verfügbare Android 16 veranschlagt. Für sechs Jahre garantiert man Sicherheits-Updates. Erwähnenswert sind noch als Teil der Ausstattung die Stereo-Lautsprecher und der spezielle Xperia-Kamera-Auslöserknopf am Gehäuse.

Quelle: Sony