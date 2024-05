Sony Xperia 1 VI: Smartphone zeigt sich im offiziellen Teaser

Das kommende Sony Xperia 1 VI hatte sich schon in Leaks gezeigt. Das Premium-Smartphone soll das 21:9-Format der Vorgängermodelle genauso hinter sich lassen wie die 4K-Auflösung. Stattdessen setzt es wohl auf ein LTPO-OLED-Display mit adaptiver Bildwiederholrate (1 – 120 Hz) und 6,5 Zoll Diagonale im Format 19,5:9. Inzwischen hat der Hersteller auch einen offiziellen Teaser zur Vorstellung in dieser Woche veröffentlicht.

Anzeige

So will Sony das Xperia 1 VI am 15. Mai 2024 offiziell präsentieren. Das Smartphone soll zur Verbesserung der Bildqualität auch die Bravia Engine verwenden, die man Smart-TVs des Unternehmens kennt. Als SoC wird wohl der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 herhalten. Bemerkenswert könnte auch der Stacked-CMOS-Sensor Exmor T for Mobile als Basis für die Weitwinkel-Linse sein. Dazu gesellt sich für Multimedia-Fans mutmaßlich ein neuer Audio-Chip zur Verbesserung des Klangs. Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, 360 Reality Audio, LDAC, DSEE Ultimate und ein Port für 3,5-mm-Klinke sollen an Bord sein.

Sony hat wohl die Lautsprecher des Sony Xperia 1 VI von Ingenieuren von Sony Music und Sony Pictures optimieren lassen. Ebenfalls soll der Streaming-Dienst Sony Pictures Core mit kostenlosem Zugriff für ein Jahr an Bord sein. Die Gerüchte bescheinigen dem Smartphone einen Akku mit 5.000 mAh.

Alle technischen Daten sowie den Preis des Xperia 1 VI erfahren wir dann ja schon in den nächsten Tagen.

Quelle: Sony (YouTube)