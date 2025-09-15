PlayStation 6: Angebliche technische Daten sind bekannt

Die Sony PlayStation 6 ist erst kürzlich Gegenstand eines Leaks geworden. Demnach soll die Spielekonsole voraussichtlich Ende 2027 in zwei Versionen erscheinen. Eine soll dem Beispiel der Nintendo Switch 2 folgen und eine Mischung aus stationärer Konsole und Handheld darstellen. Die andere Version soll allerdings eher ein klassischer Nachfolger der PlayStation 5 werden. Und zu diesem Modell gibt es inzwischen Angaben zu den technischen Spezifikationen.

Anzeige

Zu beachten ist, dass all diese Specs natürlich mit erheblicher Vorsicht zu genießen sind. Sie stammen vom YouTube-Kanal Moore’s Law Is Dead, der sie aus vertrauenswürdigen Quellen bezogen haben will. Demnach nutze die kommende PlayStation 6 einen neuen Chip von AMD mit dem Codenamen „Orion“, welcher zehn Kerne biete. Dieser könnte acht oder sogar zehn Kerne einsetzen und soll bei TSMC im 3-nm-Verfahren entstehen. Die Rede ist von einem Aufbau mit bis zu acht Zen-6c-Kernen für die Leistung und zwei Zen-6-Stromspar-Kernen. Die beiden schwächeren Cores sollen wohl für das Betriebssystem zuständig sein.

Zudem soll die PlayStation 6 angeblich bis zu 40 GByte RAM bieten, was ein extremer Sprung wäre. Die PlayStation 5 etwa beschränkt sich auf 16 GByte geteilten Arbeitsspeicher, der sowohl von CPU als auch GPU genutzt wird. Für die GPU geht man von bis zu 54 RDNA-5-Kernen aus, bei bis zu 3 GHz Takt und 10 MByte L2-Cache. Man rechnet mit bis zu 40 TFLOPS Grafikleistung.

Insgesamt soll die PlayStation 6 im direkten Vergleich mit der PlayStation 5 eine bis zu dreimal höhere Raster- und bis zu zwölfmal so hohe Ray-Tracing-Leistung bieten. Die Next-Gen-Konsole soll sowohl zur PlayStation 4 als auch PlayStation 5 abwärtskompatibel sein. Als Veröffentlichungszeitraum strebt Sony angeblich derzeit den Herbst 2027 an.

Quelle: Moore's Law Is Dead (YouTube)