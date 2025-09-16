Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5: Neue Namensgebung für die Flaggschiff-SoCs

Qualcomm wird in diesem Jahr natürlich einen neuen Flaggschiff-Chip vorstellen: den Snapdragon 8 Elite 5. Doch die Bezeichnung, die just vom Hersteller bestätigt worden ist, bringt vielleicht manchen Leser zum Stutzen. Denn 2024 ist der Snapdragon 8 Elite das Topmodell gewesen. Hat Qualcomm also einfach mehrere Generationen übersprungen?

Anzeige

Tatsächlich mischt der Anbieter bei der Namensgebung gewissermaßen alt und neu. Denn zuvor nannten sich die Flaggschiff-Chips von Qualcomm etwa Snapdragon 8 Gen 3. Die Gen 4 hat Qualcomm allerdings zum Snapdragon 8 Elite umgetauft. Insofern ist der kommende Snapdragon 8 Elite 5 quasi eine Vermischung aus alter und neuer Bezeichnung.

Die Vorstellung des Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5 soll am 23. September 2025 in Hawaii stattfinden. Dann wird der Hersteller also auch alle technischen Daten enthüllen. Denn dazu herrscht derzeit noch Schweigen. Inoffiziell rechnet man damit, dass der Chip Custom Oryon-Kerne einsetzen wird. Der Prime-Core mit der höchsten Leistung könnte bis zu 4,6 GHz Takt anbieten. Für die GPU stehen bis zu 1,2 GHz Takt im Raum. Fertigen wird das SoC TSMC im 3-Nanometer-Verfahren.

Die ersten Smartphones, die den Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5 einsetzen werden, sollen die Xiaomi 17 sein. Richtig gelesen, auch Xiaomi macht da einen Sprung und lässt nämlich die Reihe der Xiaomi 16 schlichtweg aus.

Quelle: Qualcomm (Weibo)