Xiaomi 17: Kommenden Smartphone-Flaggschiffe überspringen eine Generation

Xiaomi überspringt in diesem Jahr die Reihe der Xiaomi 16. Stattdessen will der Hersteller direkt mit der neuen Flaggschiff-Serie Xiaomi 17 durchstarten. Offenbar hat die Wahl der Bezeichnung auch mit Apple zu tun. So erklärt der Präsident des chinesischen Herstellers, Lu Weibing, dass die mobilen Endgeräte seines Arbeitgebers mindestens genauso gut wie die von Apple seien. Das wolle man klarmachen.

Apple hat ja kürzlich erst die Apple iPhone 17 Pro und Pro Max auf den Markt gebracht. Analog dazu plant Xiaomi jetzt in der Tat die Xiaomi 17 Pro und Pro Max. Dass sich die Kunden also an Apple erinnert fühlen könnten, ist durchaus Absicht. Als Chip sollen die kommenden Smartphones wiederum den neuen Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 einsetzen. Die Vorstellung der mobilen Endgeräte soll schon in der nächsten Woche erfolgen.

Zu den technischen Daten der Xiaomi 17 schweigt der Hersteller noch. Für China hat man aber schon bestätigt, dass es beim Standardmodell, also dem ohne „Pro“ bzw. „Pro Max“ keine Preiserhöhung gegenüber dem Vorgängermodell geben werde. Während die neuen Smartphones aber schon nächste Woche für den chinesischen Markt präsentiert werden, wird es wohl bis Anfang 2026 dauern, bis sie dann international erscheinen.

Quelle: Lu Weibing (Weibo)