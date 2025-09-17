Nvidia erklärt Verwirrung um GeForce RTX Founders Editionen

In den letzten Tagen kamen Gerüchte um die Nvidia GeForce RTX 50 in den Founders Editionen (FE) auf. Das sind die Referenzmodelle der Grafikkarten, welche Nvidia selbst vertreibt. So hieß es zunächst, einige Modelle hätten bereits das End of Life (EOL) erreicht, würden also nicht mehr hergestellt. So sind derzeit etwa die GeForce RTX 5080 FE und GeForce RTX 5090 FE in vielen Regionen nicht mehr verfügbar. Doch Nvidia räumt jetzt mit den Gerüchten auf.

So gibt Nvidia an, dass alle GeForce RTX 50 in den Founder Editionen auch weiterhin in der Produktion seien. Keines der Modelle sei eingestellt worden. Vielmehr könne es hin und wieder zu Lieferengpässen kommen, da man nur begrenzte Stückzahlen der Grafikkarten anbiete. Genau das sei aktuell schlichtweg der Fall, aber mehr stecke nicht dahinter. Es wird also Nachschub geben und die Grafikkarten werden in absehbarer Zeit wieder bestellbar sein.

Angefacht wurden die Gerüchte, weil Nvidia temporär die Listings für Modelle wie die GeForce RTX 5090 FE und RTX 5080 FE komplett entfernt hatte. Das sei laut Nvidia aber die ganz reguläre Vorgehensweise. Sobald man wieder Lagerbestand habe, werde man die Produktlistungen wieder einfügen.

Die kommenden Nvidia GeForce RTX 50 Super wiederum sollen im Übrigen erst Anfang 2026 starten. Zu diesen aufgebohrten Grafikkarten hält sich Nvidia aber ebenfalls noch bedeckt, es gibt bisher also nur inoffizielle Informationen.

Quelle: WCCFTech