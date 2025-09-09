PlayStation 6: Sony will wohl das Disc-Laufwerk erhalten

Die Sony PlayStation 6 könnte 2027 in den Handel kommen. Zumindest sollte dies der Fall sein, würde der japanische Hersteller seinem bisherigen Rhythmus treu bleiben. Die PlayStation 3 erschien 2006 und wurde 2013 von der PS4 abgelöst. Letztere erhielt 2020 einen Nachfolger in Form der aktuellen PlayStation 5. Auch wenn es noch etwas dauern wird, bis die PS6 aufschlägt, gibt es schon erste Gerüchte. Demnach wird die Sony PlayStation 6 nämlich weiterhin ein optisches Laufwerk einsetzen.

Anzeige

So heißt es von derselben Quelle, welche schon das abnehmbare Disc-Laufwerk der PS5 Slim korrekt vorausgesagt hat, dass auch die PlayStation 6 diesem Prinzip treu bleiben werde. Demnach werde es einerseits deine PS6 mit dem optischen Laufwerk im Lieferumfang geben, plus eine PlayStation 6 Digital Edition. Für letztere könne das Laufwerk dann aber nachgekauft werden. Das wäre das gleiche Verhältnis, dass wir auch aktuell bei der PS5 bzw. PS5 Pro erleben.

Sony soll sich zu diesem Schritt entschieden haben, da die PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk bisher alle internen Zielvorgaben erfüllt habe. Entsprechend ergibt es für den Hersteller Sinn, weiterhin auf Discs als Option zu setzen. Viele Marktbeobachter hatten erwartet, dass Sony mit der nächsten Generation komplett auf Discs verzichten würde.

Parallel heißt es, dass Sony für die PlayStation 6 nach einem kompakteren und leichteren Gerät strebe. Die Spielekonsole dürfte also deutlich kleiner werden, als die PS5, deren Launchversion für ihre spezielle Optik und wuchtige Größe schnell bekannt geworden ist.

Quelle: Insider Gaming