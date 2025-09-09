AMD Adrenalin 25.9.1: Treiber ermöglicht es, FSR 4 breiter zu nutzen

AMD hat seinen neuen Grafikkarten-Treiber Adrenalin 25.9.1 veröffentlicht. Der neue Treiber hat eine spannende Funktion zu bieten. Ähnlich wie die Nvidia-App DLSS 4 teilweise auch in offiziell nicht unterstützten Spielen verfügbar machen kann, schafft es auch die neue Adrenalin-Version, AMDs Pendant FSR 4 in über 80 weitere Game zu hieven, die formal nur FSR 3.1 unterstützen.

In welchen Spielen das konkret funktioniert, schlüsselt AMD an dieser Stelle auf. Während FSR 4 so in den meisten Titeln mit FSR 3.1 aktiviert werden kann, gibt es aber auch einige Ausnahmen. Laut AMD sind das Fälle, in denen FSR 3.1 bereits nicht korrekt nach AMDs Vorgaben implementiert worden ist – oder das jeweilige Spiel statt DirectX 12 vielmehr auf Vulkan als API setzt.

AMD hat Entwicklern inzwischen auch die notwendigen SDKs für die vereinfachte Einbindung von FSR 4 zur Verfügung gestellt. Es sollten also immer mehr Spiel auf die neueste Version der Upscaling-Lösung setzen. Im Übrigen bereiten die neuen Adrenalin-Treiber auch den Support des diese Woche erscheinenden „Borderlands 4“ vor und sind für „“Hell Is Us““, „Wuchang: Fallen Feathers“, „Monster Hunter: Wilds“ sowie „Mafia: The Old Country“ weiter optimiert worden, um die Performance zu verbessern und einige Bugs zu fixen.

