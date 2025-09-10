SanDisk hebt die Preise wegen des KI-Hypes an

SanDisk ist einer der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Hersteller von Speicherlösungen. Natürlich liefert man nicht nur Produkte für Privatkunden aus, sondern versorgt auch Geschäftskunden mit Flash-Speicher und mehr. B2B-Partnern teilt SanDisk inzwischen in einem unangenehmen Schreiben allerdings mit, dass man die Preise all seiner Produkte um mehr als 10 % erhöhen werde. Als Ursache nennt man den aktuellen KI-Boom, der die Nachfrage habe explodieren lassen.

Anzeige

So betont SanDisk, dass KI-Lösungen etwa in Datenzentren, aber auch im mobilen Bereich für eine hohe Nachfrage nach Flash-Speicher sorgen. Um sicherzustellen, dass man in ausreichender Menge Flash-Lösungen liefern könne und weiter in entsprechende Innovationen investieren könne, hebe man die Preise über das gesamte Flash-Portfolio an.

Die Preiserhöhungen greifen laut SanDisk ab sofort. Sie betreffen sowohl den reinen B2B-Bereich als auch Partner, die ihre Produkte an Privatkunden vertreiben. Allerdings werde man bereits getätigte Bestellungen noch zu den alten Preisen ausliefern. Auch in Zukunft werde man die Preisstruktur fortwährend prüfen und gegebenenfalls weitere Anpassungen vornehmen.

Quelle: Ray Wang (X)