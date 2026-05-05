AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D taucht in Benchmark-Datenbank auf

Ein neuer Eintrag in der Benchmark-Datenbank von Passmark deutet auf den bislang nicht offiziell angekündigten Prozessor AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D hin. Damit verdichten sich Hinweise, dass AMD seine PRO-Serie künftig mit dem bekannten 3D V-Cache kombinieren könnte. Gerüchte um dieses Modell kursieren bereits seit Anfang 2026, als der Ryzen 9 PRO 9965X3D in Versanddaten entdeckt wurde, doch der Benchmark-Eintrag sorgt nun erstmals für eine breitere öffentliche Sichtbarkeit.

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Allerdings ist der Eintrag im Passmark mit Vorsicht zu genießen. Offenbar hat die Benchmark-Software Schwierigkeiten, den Prozessor korrekt zu identifizieren. Insbesondere die angegebene L3-Cache-Größe passt nicht zu dem, was man von einem X3D-Modell der Ryzen-9-Klasse erwarten würde. Das deutet darauf hin, dass die Software den Chip noch nicht vollständig unterstützt – ein typisches Problem bei unveröffentlichten CPUs.

Ein Detail wirkt jedoch plausibel: Die Ausstattung mit 16 Kernen für 32 Threads entspricht dem AMD Ryzen 9 9950X3D. Diese Parallele ist relevant, da frühere Leaks für den Ryzen 9 PRO 9965X3D auf eine TDP von 170 Watt hindeuteten. Sollte sich das bestätigen, würde sich das PRO-Modell hinsichtlich Leistungsaufnahme und wohl auch Taktraten eng an den High-End-Consumer-Chips orientieren.

Die PRO-Kennzeichnung gibt einen klaren Hinweis auf die Zielgruppe: Anders als klassische X3D-Modelle für Enthusiasten und Gamer dürfte sich der Prozessor primär an Workstations, Business-Desktops und Enterprise-Umgebungen richten. Ryzen-PRO-CPUs sind typischerweise auf langfristige Verfügbarkeit, Sicherheitsfunktionen und zentrale Verwaltbarkeit ausgelegt.

Die Kombination mit 3D V-Cache könnte dabei besonders interessant sein. Die zusätzliche Cache-Schicht reduziert Speicherlatenzen und kann die Performance in bestimmten Workloads deutlich steigern – etwa bei datenintensiven Anwendungen, Simulationen oder auch ausgewählten kreativen Workflows.

Bislang hat AMD den Ryzen 9 PRO 9965X3D nicht offiziell vorgestellt. Entsprechend bleiben zentrale Fragen offen: Dazu zählen unter anderem Preis, Marktstart, konkrete Cache-Konfiguration, OEM-Verfügbarkeit sowie Details zur Plattformunterstützung. Da die Ryzen-PRO-Serie für Desktop-Systeme bislang vom Ryzen 9 PRO 9945 mit 12 Kernen angeführt wird, dürfte der neue 9965X3D das neue Flaggschiff dieser CPU-Familie werden.

Der Passmark-Eintrag liefert einen ersten, wenn auch noch unscharfen Blick auf eine potenziell spannende CPU im Profi-Segment. Sollte AMD tatsächlich einen PRO-Prozessor mit 3D V-Cache planen, könnte das eine interessante Schnittstelle zwischen Enterprise-Anforderungen und High-End-Desktop-Technologie schaffen.

Quelle: X86 is dead&back @ X