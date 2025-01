AMD Ryzen 9 9950X3D: In Spielen angeblich zum 9800X3D vergleichbare Leistung

Der AMD Ryzen 7 9800X3D ist aktuell die leistungsfähigste Gaming-CPU am Markt. Allerdings stehen mit den Ryzen 9 9900X3D und 9950X3D zwei noch leistungsfähigere Chips auf dem Plan. Doch der AMD-Manager Martijn Boonstra erklärt nun, dass die beiden neuen Prozessoren in Spielen keine erheblichen Leistungssteigerungen mit sich bringen werden. Vielmehr sei ihre Gaming-Performance mit dem 9800X3D vergleichbar.

Vorteile wird es demnach vor allem für Anwender geben, die Produktivitätsanwendungen ausführen. Denn die beiden neuen Prozessoren bieten mehr Kerne. Das wird zwar auch in einigen Spielen ein Vorteil sein, wenn die jeweilige Engine mehr Kerne und Threads denn unterstützt, im Großen und Ganzen werde das Resultat aber sehr vergleichbar sein. Allerdings bieten die 9900X3D und 9950X3D auch höhere Maximaltaktraten, was ebenfalls ein Vorteil sein könnte.

Der AMD Ryzen 9 9950X3D verfügt über 16 Kerne, acht mehr als der Ryzen 7 9800X3D, der auf acht Cores beschränkt ist. Das Flaggschiff kann dadurch 16 zusätzliche Threads parallel verarbeiten. Da sollte man also auch in Spielen eigentlich eine gewisse Leistungssteigerung erwarten. Am Ende müssen wir hier aber wohl abwarten.

Es fehlen nämlich noch die offiziellen Preisangaben und Erscheinungsdaten der AMD Ryzen 9 9900X3D und 9950X3D. Man geht derzeit von einer Veröffentlichung im 1. Quartal 2025 aus. Bereits der Ryzen 7 9800X3D kostet derzeit in Deutschland mindestens 589 Euro, sodass die beiden kommenden Prozessoren das noch einmal deutlich übersteigen dürften.

