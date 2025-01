AMD Ryzen 7 9800X3D: Fake-CPUs in China gesichtet

Der AMD Ryzen 7 9800X3D ist weiterhin sehr beliebt. Zur unverbindlichen Preisempfehlung ist der Desktop-Prozessor derzeit nicht zu bekommen. Einzig Mindfactory kann den Chip als AMDs Haus- und Hof-Händler in Deutschland zu einem einigermaßen vertretbaren Preis ausliefern – 589 Euro. Zwischenzeitlich stand der Preis aber auch schon bei 599 Euro. Die Beliebtheit der CPU mit dem für Spiele sehr hilfreichen 3D V-Cache ruft bedauerlicherweise auch Betrüger auf den Plan.

Anzeige

So kursieren in China-Fake-Versionen des AMD Ryzen 7 9800X3D. Von außen sind die Fälschungen schwer zu erkennen, denn die Kennzeichnungen wirken auf den ersten Blick erkennbar. Allerdings sind sie teilweise dann, im Rechner verbaut, komplett funktionslos. So sehen die IHS (Integrated Heatspreader) noch authentisch aus. Doch darunter sitzt dann oft eine entweder schwer beschädigte oder leere Leiterplatte. Manchmal verwenden die Kriminellen auch ältere Chips, um zu tricksen.

Wer Interesse an dem AMD Ryzen 7 9800X3D hat, sollte entsprechend Abstand von Angeboten z. B. auf eBay nehmen und bei seriösen Händlern einkaufen. Vermeintliche Schnäppchenpreise sind ein weiteres Zeichen für Schindluder. Es kann sich auch lohnen, noch etwas abzuwarten. Denn irgendwann dürfte der Preis der Gaming-CPU sicherlich wieder fallen – spätestens, wenn weitere Geschwistermodelle zu haben sind.

Quelle: Unikos Hardware