AMD erweitert Ryzen PRO 9000 Serie – auch um X3D-Modelle

AMD baut sein kommerzielles Desktop-Portfolio weiter aus und erweitert die Ryzen PRO 9000 Serie um mehrere neue Modelle mit höherer Leistungsaufnahme. Besonders interessant: Erstmals bringt AMD die 3D-V-Cache-Technologie auch in den Mainstream-Desktopbereich der Ryzen PRO Serie und adressiert damit verstärkt professionelle Workstation- und Enterprise-Anwendungen.

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Bislang bestand die Ryzen PRO 9000 Familie hauptsächlich aus den 65-Watt-Modellen Ryzen PRO 9645, 9745 und 9945. Mit den neuen SKUs erweitert AMD das Angebot nun um deutlich leistungsstärkere Varianten für professionelle Desktop-Systeme. An der Spitze des klassischen Portfolios steht künftig der Ryzen 9 PRO 9965. Der Prozessor verfügt über 16 Kerne und 32 Threads und erreicht Boost-Taktraten von bis zu 5,5 GHz bei einer Standard-TDP von 170 Watt.

Darunter positioniert AMD den Ryzen 9 PRO 9955 mit 12 Kernen und 24 Threads. Das Modell arbeitet mit Boost-Frequenzen von bis zu 5,4 GHz und ist für eine TDP von 120 Watt ausgelegt. Ergänzt wird das Line-up durch den Ryzen 7 PRO 9755 sowie den Ryzen 5 PRO 9655, die vor allem für klassische Business-Desktops und leistungsfähige Office-Systeme gedacht sind.

Die wichtigste Neuerung betrifft jedoch die Einführung der ersten Ryzen PRO X3D Prozessoren. AMD integriert damit erstmals die bekannte 3D-V-Cache-Technologie in kommerzielle Desktop-Plattformen für Unternehmen. Vorgestellt wurden zwei Modelle: Ryzen 9 PRO 9965X3D und Ryzen 7 PRO 9755X3D. Das hatte sich kürzlich bereits abgezeichnet, nachdem AMDs Ryzen 9 PRO 9965X3D in einer Benchmark-Datenbank aufgetaucht war.

Beide Prozessoren verfügen über jeweils einen einzelnen 3D-V-Cache-Die, der die verfügbare Cache-Kapazität erweitert und die Speicherlatenz reduziert. Besonders Anwendungen mit hohem Datenlokalitätsbedarf sollen davon profitieren. Der Ryzen 9 PRO 9965X3D übernimmt die Spezifikationen des regulären 9965 mit 16 Kernen, 32 Threads, bis zu 5,5 GHz Boost-Takt und einer TDP von 170 Watt. Der Ryzen 7 PRO 9755X3D bietet dagegen 8 Kerne und 16 Threads bei Boost-Frequenzen von bis zu 5,2 GHz und einer TDP von 120 Watt.

Mit der Integration von 3D V-Cache in die PRO-Serie reagiert AMD offenbar auf die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Desktop-Systemen für professionelle Rechenlasten direkt am Arbeitsplatz. Insbesondere folgende Einsatzbereiche könnten von den größeren Cache-Pools profitieren: Simulationen und technische Berechnungen, CAD- und Engineering-Software, Virtualisierung, Softwareentwicklung, KI-gestützte Produktivitätsanwendungen sowie Content Creation und Rendering. Gerade Anwendungen mit häufigen Speicherzugriffen profitieren typischerweise von geringerer Latenz und höherer Cache-Kapazität.

Die Ryzen-PRO-9000-Serie kombiniert weiterhin klassische Enterprise-Funktionen wie Sicherheits- und Management-Features mit der aktuellen Zen-Architektur von AMD.Erste OEM-Systeme mit den neuen Prozessoren sollen jedoch in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen.

Quelle: AMD