PlayStation 6: Sony hat sich noch nicht auf einen Erscheinungstermin festgelegt

Die Sony PlayStation 6 wird von den meisten Gamern aktuell für Ende 2027 erwartet. Darauf haben zumindest viele Gerüchte hingedeutet. Auch würde dies dazu passen, dass auch Microsoft im nächsten Jahr seine Next-Generation-Xbox mit dem Codenamen Project Helix auf den Markt bringen möchte. Diese Plattform soll eher an einen Gaming-PC erinnern und auf den Epic Games Store, GOG.com, Steam und mehr zugreifen können. Allerdings visiert Microsoft offenbar einen Premium-Preis an. Will sich Sony vielleicht deswegen noch etwas Zeit gönnen?

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So hat Sony im Zuge der Bekanntgabe seiner jüngsten Quartalsergebnisse bestätigt, dass man für die PlayStation 6 noch kein Erscheinungsdatum eingeplant habe. Vermutlich ist Sony in diesem Bezug auch zögerlich, weil aktuell die Speicherkrise die Kosten für Komponenten nach oben bugsiert. Doch Konsolenspieler sind preissensitiver als PC-Gamer und dürften ab einer gewissen Grenze im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr mitspielen. Deswegen hat Sony auch angegeben, zunächst die Lieferketten und die Wirtschaftslage weiter beobachten zu wollen.

Realistisch gesehen könnte Sony daher den Launch der PlayStation 6 erst für 2028 oder gar 2029 anvisieren. Das wäre auch deswegen nicht überraschend, da die aktuelle PlayStation 5 noch gar nicht so alt wirkt. Denn wegen der Corona-Pandemie war sie in den ersten zwei Jahren ihres Lebenszyklus nur schwer lieferbar. Eine längere Lebensdauer könnte daher Spielern und auch Publishern durchaus entgegenkommen.

Quelle: IGN