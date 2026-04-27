Steam Controller: Neue Leaks verraten Preis und Erscheinungstermin

Valve plant nicht nur seine neue Steam Machine, sondern auch einen frischen Steam Controller. Eigentlich wollte der Hersteller die Preise dafür längst bekanntgegeben haben, musste dies jedoch aufgrund der explodierenden Komponentenkosten wegen der Speicherkrise verschieben. Klar ist nur, dass die Veröffentlichung weiterhin 2026 erfolgen soll. Inzwischen haben wir dann zumindest zum Steam Controller in den letzten Tagen zahlreiche, vielversprechende Leaks beobachten können.

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So hatten einige Online-Magazine aus Japan versehentlich zu früh ihre Testberichte veröffentlicht. Durch diese Leaks ist jedoch bekannt, dass der Steam Controller offenbar am 4. Mai 2026 erscheinen soll. Als Preis stehen rund 100 Euro im Raum. Das ist eine stolze Summe, wenn man mit Konkurrenzlösungen vergleicht, wie dem Xbox-Controller für Windows. Zumal sich dann eventuell eher der Kauf eines Premium-Modells wie des Razer Wolverine V3 Pro lohnen könnte.

Der Steam Controller versucht sich jedoch auch an eigenen Experimenten wie zwei integrierten Trackpads. Ob das bei Gamern ankommen wird, muss natürlich die Zeit zeigen. Der kommenden Steam Machine soll ein Exemplar des Controllers direkt beiliegen..

Quelle: Digital Trends