AMD Zen 6: Angeblich mit über 6,5 GHz Takt

Es gibt neue Gerüchte zu den kommenden Prozessoren der Reihe AMD Zen 6. Auf Basis dieser Architektur sollen auch neue Gaming-CPUs der Ryzen-Serie aud den Markt kommen. Laut dem bekannten Leaker Moore’s Law Is Dead sollen die Chips im Boost-Modus Taktraten von mehr als 6,5 GHz erreichen. Das wäre ein neuer Meilenstein. Denn führend ist da aktuell der Intel Core i9-14900KS mit bis zu 6,2 GHz.

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Aktuell erreichen die leistungsfähigsten AMD Ryzen maximal 5,7 GHz im Boost-Modus für einzelne Kerne. 6,5 GHz wären also ein ganz neuer Maßstab. Mitarbeiter bei AMD sollen sogar davon ausgehen, so behauptet es zumindest der Leaker, dass bis zu 6,6 GHz bei den finalen Modellen drin sein könnten. Allerdings ist zu bedenken, dass solche Boost-Taktraten wenig über die Leistung im Alltag aussagen. Denn da spielen noch viele andere Faktoren, etwa die Cache-Größe, eine entscheidende Rolle.

Trotzdem rühmen sich Hersteller wie AMD und Intel natürlich noch aus Marketinggründen gerne mit hohen Taktraten. Zu beachten ist auch, dass die Trefferquote des Leakers Moore’s Law Is Dead als durchwachsen zu bezeichnen ist. Oft konnte er tatsächlich vorab korrekte Informationen ergattern, mindestens genau so oft entpuppten sie sich aber am Ende als heiße Luft. So stehen etwa auch bis zu 26 CPU-Kerne für die Architektur Zen 6 im Raum, was überraschend wäre.

Quelle: Moore's Law Is Dead (YouTube)