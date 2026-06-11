Epic Games Store: Ab sofort ist „The Ouroboros King“ kostenlos

Im Epic Games Store ist ab sofort ein neues Spiel kostenlos zu haben: „The Ouroboros King“. Im Grunde kombiniert dieser Titel das klassische Schach mit Rogue-lite-Elementen. Es kann auch ein lokaler Mehrspieler-Modus zum Einsatz kommen. Das neue Spiel löst also die beiden Titel aus der letzten Woche ab. Dieses Mal handelte es sich nicht um ein Überraschungsspiel, vielmehr stand das Game schon eine ganze Weile fest.

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So soll „The Ouroboros King“ die strategische Tiefe von Schach mit der Wiederspielbarkeit eines Rogue-lite-Spiels kombinieren. Man sammelt dabei eine Armee und mächtige Artefakte, um den mächtigen Coven zu besiegen. Dabei kommen sowohl klassische als auch neue Schachfiguren zum Einsatz, die durch Artefakte Boni erhalten können.

Scheitert man an einer Partie, kann man es erneut versuchen – doch die Karte verändert sich, es gibt neue Feinde und frische Belohnungen. So soll das Spiel stets spannend bleiben. Ein Run dauert laut den Entwicklern rund 15 bis 45 Minuten. Kann also auch einfach mal zwischendurch ein cooler Zeitvertreib sein.

Update:

Nach 17 Uhr hat Epic Games sich eine Überraschung nicht nehmen lassen. So hat man auch noch „Warhammer 40.000: Speed Freeks“ als zweites Gratis-Spiel ergänzt.

Quelle: Epic Games Store