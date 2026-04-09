Epic Games Store: Ab sofort ist „Prop Sumo“ kostenlos

Im Epic Games Store gibt es heute wieder die Ablösung für die Gratis-Spiele aus der letzten Woche. So kann ab sofort der Titel „Prop Sumo“ kostenlos der eigenen Sammlung hinzugefügt werden. Notwendig ist dafür lediglich ein Konto im Epic Games Store, was natürlich ebenfalls kostenlos ist. Mit den wöchentlichen Gratis-Spielen versucht die Plattform, Neukunden anzulocken und Nutzer an sich zu binden. Die Hoffnung dahinter ist natürlich, dass die betreffenden Spieler am Ende auch den ein oder anderen Euro im Store ausgeben.

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„Prop Sumo“ ist ein Party-Kampfspiel, in dem man in die Rolle von Gegenständen schlüpft, die sich miteinander messen. Durch jede Partie sammelt man Erfahrungspunkte, die man dann wiederum nutzen kann, um neue Charaktere, kosmetische Objekte und Fähigkeiten zu erhalten. Das Gameplay lässt sich über optionale Hindernisse, Timer und mehr anpassen. Neben über 40 Charakteren stehen auch noch 22 mächtige Waffen und Objekte zur Auswahl.

Zusätzlich ist noch eine Woche lang das Spiel „Tomak: Save the Earth – Regeneration“ kostenlos. Dieses stand schon in der letzten Woche stramm und kann bis 16. April 2026 mitgenommen werden. In diesem Spiel geht es darum, die Liebesgöttin Evian in einem Blumentopf aufzuziehen und so die Menschheit vor der Ausrottung zu bewahren. Das schräge Spiel hat bis heute seine Fans – nun kann man gratis hereinschauen.

Quelle: Epic Games Store