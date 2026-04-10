AMD Ryzen 9 9950X3D2: Das kostet die High-End-CPU

AMD hat seine neue High-End-CPU Ryzen 9 9950X3D2 schon vor einigen Wochen offiziell bestätigt. Das Besondere an diesem Prozessor ist, dass er auf gestapelten 3D V-Cache nutzt und somit in Summe auf insgesamt 208 MByte Cache kommt. Das soll sich nicht nur für Gamer auszahlen, sondern z. B. auch für Kreative. Der Launch des neuen Chips wurde bereits für den 22. April 2026 bestätigt. Doch jetzt hat AMD auch den Preis bestätigt – zumindest für die USA.

Anzeige

Demnach wird der AMD Ryzen 9 9950X3D2 899 US-Dollar kosten. Zu beachten ist, dass es sich hier um den US-Preis ohne Steuern handelt. Deswegen ist in Europa mit einer abweichenden Summe zu rechnen. realistisch könnten zum Beispiel 979 oder 999 Euro sein. Im Ergebnis wird der High-End-Prozessor abseits des Serverbereichs das teuerste Modell des Herstellers. Somit markiert die neue CPU die absolute Oberklasse.

Der kommende AMD Ryzen 9 9950X3D2 nutzt 192 MByte L3-Cache. Das ergibt sich, indem der Chip mit insgesamt 16 Kernen jeweils 32 MByte pro Chiplet mit jeweils 64 MByte gestapeltem 3D V-Cache kombiniert. AMD wirbt im Übrigen mit 208 MByte, weil der Hersteller noch die 16 MByte L2-Cache einrechnet. Im Alltag kann der Prozessor bis zu 32 Threads parallel verarbeiten und für einzelne Kerne einen Maximaltakt von 5,6 GHz anlegen. Das führt zu einer Verlustleistung von bis zu 200 Watt (TDP).

Der neue Prozessor werkelt auf dem Sockel AM5 und ist somit zu bereits erhältlichen Mainboards kompatibel. Wie hoch die Leistungssteigerungen gegenüber dem bisherigen Flaggschiff, dem Ryzen 9 9950X3D, in der Praxis ausfallen, muss sich noch zeigen. AMD hat vage für Programme wie DaVinci Resolve, Blender oder andere Produktivitätsanwendungen einen Leistungssprung um 5 bis 10 % in Aussicht gestellt. Ob sich dafür die Mehrkosten lohnen, gilt es natürlich abzuwägen.

Quelle: David McAfee (X)