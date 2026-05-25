Antec Flux Pro Noctua Edition im Test

Anzeige

Das Antec Flux Pro Noctua Edition ist ein High-End Gehäuse, welches zusammen mit sechs hochwertigen Lüftern von Noctua ausgestattet wurde. Das Antec Flux Pro bildet die Basis und wurde vor allem optisch angepasst. Es besitzt viele braune Akzente, die zu der Farbgebung der Noctua-Lüfter passen.

Die restlichen Eigenschaften des Gehäuses bleiben identisch und bieten damit vor allem viel Platz für Hardware, einen durchdachten Aufbau und viele Elemente, die werkzeuglos entfernt werden können, um den Einbau der Hardware so bequem wie möglich zu gestalten. Die seitliche Anzeige und die markante Front mit Walnussholz sind ebenfalls geblieben.

Neben den sechs Noctua-Lüftern wurde auch ein Lüfter-Hub von Noctua mitgeliefert, um bis zu acht Lüfter parallel anzusteuern.

Das Gehäuse kostet in der Noctua Edition aktuell 399 Euro. Die Standardversion vom Antec Flux Pro gibt es schon für 179 Euro im Handel. Die Noctua-Lüfter und das Lüfter-Hub kostet aktuell etwa 240 Euro, sodass bei einem Einzelkauf aller Komponenten etwas mehr gezahlt werden würde. Die farblich passenden Akzente sind zudem nur bei der Noctua Edition vorhanden.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer sehr guten Anleitung, zwei Blenden, einer Netzteilhalterung und einer Box mit den Schrauben für den Einbau der Hardware.

Wir konnten in der Anleitung nicht finden, an welcher Stelle der kleine beigelegte Lüfter verbaut werden soll. Dies ist aber auch nicht verwunderlich, da es sich um ein Gimmick handelt. Der Lüfter besitzt eine kleine Kette mit einem Ring und kann so als Schlüsselanhänger genutzt werden.

Dem Gehäuse beigelegt wurden außerdem sechs hochwertige Noctua-Lüfter inklusive Befestigungsmaterial, worauf wir in einem späteren Abschnitt genauer eingehen werden.