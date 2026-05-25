LC-Power mit neuem QD-OLED Gaming-Monitor LC-M27QO in Weiß

Der Hersteller LC-Power erweitert sein Monitor-Portfolio um ein neues QD-OLED-Modell. Mit dem LC-M27QO bringt das Unternehmen einen 26,5-Zoll-Gaming-Monitor auf den Markt, der sich technisch klar im gehobenen Gaming-Segment positioniert und gleichzeitig mit einem weißen Design von vielen klassischen Gaming-Monitoren abheben soll.

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Im Mittelpunkt steht ein QD-OLED-Panel mit einer Auflösung von 2560×1440 Pixeln (QHD) und einer Bildwiederholrate von 240 Hz. Laut LC-Power beträgt die Reaktionszeit 0,03 ms (GtG). Unterstützt werden außerdem Adaptive Sync sowie HDR10 und 10-Bit-Farbdarstellung. Auch beim Farbraum nennt LC-Power hohe Werte. Abgedeckt werden laut Hersteller 99 % sRGB, 99 % DCI-P3 und 98 % Adobe RGB.

Dadurch richtet sich der Monitor nicht ausschließlich an Spieler, sondern potenziell auch an Nutzer mit Fokus auf Bildbearbeitung oder Content-Erstellung.

Optisch setzt LC-Power auf ein vergleichsweise zurückhaltendes Design. Das Gehäuse erscheint überwiegend in Weiß mit dunkelgrauen Elementen am Standfuß. Ergänzt wird das Ganze durch eine dezente LED-Beleuchtung auf der Rückseite. Damit folgt der Hersteller einem Trend, der in den vergangenen Jahren insbesondere bei „White Builds“ und minimalistischen Gaming-Setups an Popularität gewonnen hat.

Bei den Anschlüssen verbaut LC-Power: 2x HDMI 2.1, 2z DisplayPort 1.4 und 3,5-mm-Klinkenausgang. QHD mit 240 Hz soll sowohl über HDMI 2.1 als auch DisplayPort unterstützt werden. Damit eignet sich der Monitor neben PCs auch für aktuelle Konsolen. Zusätzlich bietet das Gerät mehrere ergonomische Funktionen wie Höhenverstellung, Pivot-Funktion, Neigungsanpassung und VESA-Mount-Unterstützung.

Wie viele aktuelle OLED-Monitore adressiert auch LC-Power das Thema Burn-in aktiv. Der Hersteller nennt eine dreijährige Garantie inklusive Burn-in-Schutz. Gerade bei OLED-Displays bleibt das Thema Langzeitnutzung für viele Käufer ein wichtiger Faktor.

Der LC-M27QO soll im deutschsprachigem Raum ab Anfang Juni zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499 Euro erhältlich sein. Damit liegt das Modell unter vielen vergleichbaren QD-OLED-Monitoren großer Hersteller, die häufig deutlich teurer ausfallen.

Mit dem LC-M27QO erweitert LC-Power seine bereits recht breite Monitorpalette, die bislang vor allem preisorientierte Gaming-Displays mit hohen Bildwiederholraten umfasste. Das Unternehmen bietet bereits verschiedene QHD-, Curved- und 4K-Modelle an. Der neue QD-OLED-Monitor markiert dabei einen weiteren Schritt in Richtung Premium-Segment – insbesondere im Bereich schneller OLED-Gaming-Displays, der aktuell stark wächst.

Quelle: Pressemitteilung