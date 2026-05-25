Microsoft Office ohne Abo: Diese Deals setzen neue Maßstäbe

Wer genug von monatlichen Gebühren für Produktivsoftware hat, dürfte bei den aktuellen Angeboten eines der bekannten Lizenzhändler für Microsoft Office genauer hinschauen. Während Microsoft den Fokus immer stärker auf Microsoft 365-Abonnements legt, bleiben klassische Dauerlizenzen weiterhin gefragt – insbesondere bei Privatnutzern, Studenten und kleinen Unternehmen.

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Besonders auffällig sind derzeit zwei Angebote: Office 2021 Professional für nur 28,28 Euro sowie Office 2024 Professional bereits ab 16,99 Euro. Damit liegen die Preise deutlich unter vielen Konkurrenzangeboten anderer Key-Händler, die für dieselben Versionen oft 40 bis 80 Euro verlangen.

Office 2021 Professional bleibt auch 2026 eine attraktive Wahl. Die Suite bietet Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access und Publisher ohne laufende Kosten und eignet sich vor allem für Nutzer, die keine Cloud-Abhängigkeit wünschen. Gleichzeitig erhält Office 2021 weiterhin Sicherheitsupdates von Microsoft.

Noch interessanter wirkt allerdings Office 2024 Professional. Microsoft hat die neue Generation unter anderem mit modernerem Design, erweiterten Excel-Funktionen, besserer Dokumentwiederherstellung und zusätzlichen Accessibility-Features ausgestattet. Dass eine aktuelle Office-Version bereits für unter 17 Euro angeboten wird, ist im Marktvergleich ungewöhnlich aggressiv kalkuliert.

Für Käufer stellt sich damit vor allem die Frage: Office 2021 oder direkt Office 2024? Wer maximale Kompatibilität und eine langfristige Nutzung plant, fährt mit Office 2024 vermutlich besser. Anwender mit überschaubaren Anforderungen erhalten dagegen mit Office 2021 weiterhin ein äußerst solides Gesamtpaket zum Tiefpreis.

Der entscheidende Vorteil beider Angebote bleibt jedoch das Lizenzmodell: einmal zahlen statt dauerhaft abonnieren. Gerade angesichts steigender Softwarekosten gewinnt dieser Ansatz wieder an Bedeutung. Hinzu kommt, dass viele alternative Händler vergleichbare Preise nur kurzfristig über Gutscheine oder eingeschränkte OEM-Varianten erreichen. Die aktuell beworbenen Angebote positionieren sich deshalb klar im Bereich der attraktivsten Office-Deals des Frühjahrs 2026.

Für preisbewusste Nutzer, die weiterhin auf klassische Desktop-Anwendungen setzen, gehören diese Aktionen derzeit definitiv zu den spannendsten Angeboten im Softwarebereich.

Und wer Office 2021 auch für Freunde oder Familie sucht, kann bei den Jubiläumsangeboten von Godeal24 zum sechsten Bestehen dieses Händlers sogar noch etwas mehr sparen, wenn zwei, drei oder sogar fünf Lizenzen bestellt werden:

Zudem bietet Godeal24 auch Windows 11 in Sammelpacks wieder einmal günstiger an. Statt zum Einzelpreis für Windows 11 Professional für 12,25 Euro gibt es das Betriebssystem beim Kauf von zwei, drei oder fünf Lizenzen noch billiger:

Dies sind die Highlights des aktuellen „Godeal24 6th Anniversary Sale“, aber weitere Angebote sind der unten verlinkten englischsprachigen Pressemitteilung zu entnehmen.

Quelle: Pressemitteilung