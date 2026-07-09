Epic Games Store: Ab sofort sind „Nova Lands“ und „Tattoo Tycoon“ kostenlos

Im Epic Games Store erfolgt ab sofort die Ablösung. Die Gratis-Games der letzten Woche entschwinden, dafür stehen jetzt zwei neue zur Verfügung. So besteht die Chance, die beiden Management-Simulationen „Nova Lands“ und „Tattoo Tycoon“ gratis mitzunehmen. Formal kann man sie zwar demselben Genre zurechnen, doch im Szenario und auch in der Gameplayausgestaltung geben sie sich recht unterschiedlich.

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So ist „Nova Lands“ ein Spiel, das den Spieler in den Weltraum entführt. Auf einem fremden Planeten baut man sich eine neue Heimat auf. Doch neben der Verwaltung der eigenen Gemeinschaft spielen auch das Entdecken neuer Gebiete sowie Kämpfe eine besondere Rolle. Dominierend ist dabei eine Retro-Ästhetik.

So ist „Tattoo Tycoon“ ein Spiel, in dem man als Spieler, der Name verrät es, ein Tattoostudio führen muss. Dabei füllt man gleich mehrere Rollen aus: Tätowierer, Shop-Besitzer und auch Geschäftsmann. Denn es besteht die Möglichkeit, loyale Stammkunden zu gewinnen und am Ende sogar eine ganze Kette aufzubauen. Es geht also nicht nur um das schnöde Tätowieren an sich, sondern auch um den Aufbau von persönlichen Beziehungen zu Stammkunden mit eigenen Bedürfnissen und der Betreuung eines ganzen Empires.

Quelle: Epic Games Store