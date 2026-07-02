Epic Games Store: Ab sofort sind „I Have No Mouth, and I Must Scream“ und „River City Girls 2“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort zwei neue Gratis-Spiele, welche die Titel aus der letzten Woche ablösen. Konkret handelt es sich dabei um den Adventure-Kult-Klassiker „I Have No Mouth, and I Must Scream“ aus dem Jahr 1995, der auf der gleichnamigen Buchvorlage basiert, sowie um das Retro-Prügelspiel „River City Girls 2“.

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„I Have No Mouth, and I Must Scream“ war bei Veröffentlichung ein kommerzieller Flop, gilt heute aber als eines der besten Adventures überhaupt. Die Science-Fiction-Story wirkt aktueller denn je und dreht sich um eine mächtige KI, welche die Menschheit größtenteils ausgelöscht hat – bis auf fünf Individuen, welche sie endlos quält. Der Spieler schlüpft in ihre Rolle und versucht, dem teuflischen Kreislauf zu entkommen. Der Buchautor Harlan Ellison wirkt dabei selbst als Stimme der diabolischen KI namens AM mit.

Dazu gesellt sich leichtere Kost in Form von „River City Girls 2“. Der Brawler im Retro-Stil bietet sechs spielbare Charaktere und einen knackigen Soundtrack von Megan McDuffee. Dabei besucht man als Spieler verschiedene Orte, entdeckt Shops und geheime Routen und erfreut sich sogar an Anime-Cutscenes.

Quelle: Epic Games Store