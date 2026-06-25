Epic Games Store: Ab sofort sind „RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition“ und „Voidwrought“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Gratis-Spiele. Diese ersetzen die kostenlosen Titel aus der letzten Woche. Ein Highlight für Simulations-Fans dürfte dabei „RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition“ sein. Hier baut man sich eine eigene Achterbahn. Im Set sind hier direkt zwei große Erweiterungspakete enthalten. Aufgabe des Spielers ist es, die Achterbahn in Stand zu halten, den drumherum aufgebauten Park zu verwalten und verschiedene Herausforderungen zu meistern.

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So enthält „RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition“ direkt die beiden Erweiterungen „Soaked!“ und „Wild!“. Das Spiel ist in Widescreen und mit bis zu 1080p-Auflösung spielbar. Wer den Klassiker bisher links liegen gelassen hat, erhält hier eine schöne Gelegenheit, gratis über den Epic Games Store hereinzuschauen.

Dazu spendiert der Epic Games Store auch noch mit „Voidwrought“ einen 2D-Action-Plattformer, der mit seinem handgezeichneten Stil überzeugen will. Es gilt, mächtige Artefakte zu ergattern, um die eigenen Fähigkeiten zu erweitern und immer mächtigere Gegner zu bezwingen.

Quelle: Epic Games Store