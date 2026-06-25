Epic Games Store: Ab sofort sind „RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition“ und „Voidwrought“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Gratis-Spiele. Diese ersetzen die kostenlosen Titel aus der letzten Woche. Ein Highlight für Simulations-Fans dürfte dabei „RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition“ sein. Hier baut man sich eine eigene Achterbahn. Im Set sind hier direkt zwei große Erweiterungspakete enthalten. Aufgabe des Spielers ist es, die Achterbahn in Stand zu halten, den drumherum aufgebauten Park zu verwalten und verschiedene Herausforderungen zu meistern.
So enthält „RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition“ direkt die beiden Erweiterungen „Soaked!“ und „Wild!“. Das Spiel ist in Widescreen und mit bis zu 1080p-Auflösung spielbar. Wer den Klassiker bisher links liegen gelassen hat, erhält hier eine schöne Gelegenheit, gratis über den Epic Games Store hereinzuschauen.
Dazu spendiert der Epic Games Store auch noch mit „Voidwrought“ einen 2D-Action-Plattformer, der mit seinem handgezeichneten Stil überzeugen will. Es gilt, mächtige Artefakte zu ergattern, um die eigenen Fähigkeiten zu erweitern und immer mächtigere Gegner zu bezwingen.
- Voidwrought gratis im Epic Games Store
- RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition kostenlos im Epic Games Store
Quelle: Epic Games Store
Neueste Kommentare
5. Juni 2026
31. Mai 2026
28. Mai 2026
16. Mai 2026
12. Mai 2026
29. April 2026