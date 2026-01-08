Epic Games Store: Ab sofort ist (wieder einmal) „Bloons TD 6“ gratis

Im Epic Games Store erfolgt wieder einmal die Wachablösung. Die Gratis-Spiele der letzten Woche verabschieden sich und machen Platz für Neues. Zuletzt hatte die Plattform da mit den beiden Titeln „Total War: Three Kingdoms“ und „Wildgate“ ziemlich stark vorgelegt. In dieser Woche sieht es hingegen eher mau aus. Denn erneut gibt es das Spielchen „Bloons TD 6“ kostenlos, das man eher als Casual-Game einstufen darf.

Nicht nur Epic Games, auch andere Plattformen haben den Titel „Bloons TD 6“ in der Vergangenheit bereits gratis verteilt. Deswegen gehen wir davon aus, dass viele Leser das knuffige Strategiespiel bereits in ihrer Sammlung haben. Der Titel lässt sich im Single- wie im Multiplayer-Modus spielen. So handelt es sich hier um ein Tower-Defense-Spiel, das durch seine regelmäßigen Aktualisierungen immer noch beliebt ist.

Dabei wählt ihr aus unterschiedlichen Helden und könnt wahlweise alleine oder auch mit bis zu drei anderen Spielern in offenen oder geschlossenen Multiplayer-Partien ins Feld ziehen. Der Singleplayer-Modus lässt sich allerdings alternativ komplett offline nutzen.

Wer kein Interesse an „Bloons TD 6“ hat oder das Spiel bereits in der Vergangenheit einsammelte, kann auf den nächsten Donnerstag hoffen. Dann gibt es im Epic Games Store wieder neue Gratis-Spiele.

Quelle: Epic Games Store