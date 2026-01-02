Epic Games Store: „Total War: Three Kingdoms“ und „Wildgate“ sind aktuell gratis

Im Epic Games Store gibt es derzeit wieder zwei kostenlose Spiele. Eines ist besonders interessant, denn es handelt sich um das Strategiespiel „Total War: Three Kingdoms“ aus der bekannten Reihe „Total War“ von Sega. Das Spiel ist ursprünglich 2019 auf den Markt gekommen und wirkt auch heute noch technisch durchaus ansehnlich. Das Szenario ist in diesem Teil das alte China. Als Spieler erlebt man ein Zeitalter der Helden und Legenden.

Anzeige

Zudem geht es in „Totl War: Three Kingdoms“ um den Aufbau eines Kaiserreiches, Staatskunst und Eroberungen mit Echtzeitgefechten. Freilich lässt sich das Strategiespiel nicht nur alleine im Singleplayer-Modus spielen, sondern auch im Online-Multiplayer. Das Gameplay dreht sich nicht nur um die Verteidigung und Ausweitung des eigenen Reichs, sondern auch um das Schmieden neuer Allianzen. Dabei spielen auch weltbekannte Wahrzeichen wie die Chinesische Mauer und der Jangtsekiang eine Rolle.

Zusätzlich gibt es aber im Epic Games Store derzeit auch noch den PvP-Multiplayer-Shooter „Wildgate“ gratis. Hier werden taktische Raumschiff-Gefechte mit Action aus der Egoperspektive kombiniert. Im Fokus steht der Online-Multiplayer, der auch Cross-Plattform-Partien ermöglicht.

Quelle: Epic Games Store