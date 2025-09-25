Epic Games Store: Ab sofort ist „Eastern Exorcist“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder ein Gratis-Spiel. In dieser Woche löst ein einzelner Titel die Freebies aus der letzten Woche ab. So handelt es sich in diesem Fall um die Mischung aus 2D-Action-Adventure und Rollenspiel namens „Eastern Exorcist“. Dieser 2D-Sidescroller hat aus der Community und in der Fachpresse sehr gute Bewertungen erhalten und ist aktuell vollkommen kostenlos.

Um das Spiel der eigenen Bibliothek hinzuzufügen ist lediglich ein, ebenfalls kostenloses, Konto im Epic Games Store, notwendig. In „Eastern Exorcist“ verkörpert man als Spieler einen Exorzisten, der gegen das Böse kämpft. Als Schauplatz dient eine orientalische Fantasy-Welt. Die Ästhetik dieses Titels erinnert an chinesische Malerei. Zwischensequenzen sind im Stil von chinesischen Opern gehalten.

Als Spieler zieht man gegen bedrohliche Dämonen und Monster ins Feld. Aber simples Draufhauen führt nicht zum Erfolg, stattdessen sind taktische Kämpfe angesagt. Dabei wünschen wir allen Lesern natürlich viel Spaß!

Quelle: Epic Games Store