Epic Games Store: Ab sofort sind „Deliver At All Costs“, „Sifu“ und „Gigapocalypse“gratis

Im Epic Games Store stehen ab sofort drei neue Gratis-Spiele zur Verfügung. Sie treten ein schweres Erbe an, denn in der letzten Woche gab es „Dead Island 2“ komplett kostenlos. Doch auch jetzt hat die Plattform kräftig nachgelegt. Denn Konamis „Deliver At All Costs“, das gerade erst frisch auf den Markt gekommen ist, kann direkt zum Launch kostenlos mitgenommen werden. Hierbei handelt es sich um ein chaotisches Actionspiel, das seine Inspirationen aus „Crazy Taxy“ sowie den ersten beiden „GTA“-Titeln bezieht.

Anzeige

Doch damit nicht genug: Auch „Sifu“, zu dem Prügelspiel gibt es sogar eine spezielle Episode der Amazon-Serie „Secret Level“ ist erneut im Epic Games Store komplett kostenlos. Wer immer noch Hunger nach mehr verspürt, kann sich zusätzlich ebenfalls das Indie-Actionspiel „Gigapocalypse“sichern. Es kommt mit Retro-Grafik daher und soll unter anderem diejenigen ansprechen, welche sich noch an den Arcade-Klassiker „Rampage“ erinnern.

Um die kostenlosen Spiele im Epic Games Store mitzunehmen, ist lediglich ein (ebenfalls kostenloses) Konto bei der Plattform notwendig. Freilich geht es dem Store auch darum, auf diese Weise Neukunden anzulocken. Da schwingt die Hoffnung mit, dass jene dann irgendwann nicht nur die wöchentlichen Gratis-Spiele einstecken, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro auf der Plattform investieren.

Quelle: Epic Games Store