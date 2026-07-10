Samsung plant eigene Prozessoren auf ARM-Basis für Windows-PCs

Samsung Electronics hat offenbar eigene Prozessoren für Windows-PCs entwickelt. Damit wäre man neben Nvidia ein weiterer Newcomer in diesem Bereich. Berichten aus Südkorea zufolge hat Samsung die Chips auch schon an einige größere PC-Hersteller übergeben, damit diese die Leistung und mögliche Designs prüfen können. Dabei soll es sich jedoch noch um Prototypen handeln.

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Die Massenproduktion der neuen Chips könnte dann 2027 anlaufen, wenn alles glattgeht. Angeblich nennen sich die auf der ARM-Architektur basierenden Chips „Gaia“ mit Codenamen. Sie sollen im 4-Nanometer-Verfahren entstehen. Geeignet sind sie angeblich aber nicht nur für KI-PCs, sondern z. B. auch für die Robotik. Demnach hat Samsung das Design vor allem auf Effizienz und hohe NPU-Leistung hin optimiert.

Mit seinen eigenen Notebook-Chips auf ARM-Basis mit KI-Fokus würde Samsung dann wohl primär Qualcomm angreifen. Bestätigt sind diese Gerüchte aber noch nicht. Der Hersteller selbst schweigt und genießt also noch.

Quelle: Nate