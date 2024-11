Epic Games Store: Ab sofort sind “Castlevania Anniversary Collection” und “Snakebird Complete” gratis

Im Epic Games Store lösen zwei neue Gratis-Spiele die Titel aus der letzten Woche ab. Im Grunde sind es sogar mehr als zwei Games, denn bei “Castlevania Anniversary Collection” handelt es sich um ein Bundle, das mehrere Retro-Spiele in sich vereint. Dabei reist Konami zurück in die Ära der 8-bit- und 16-bit-Spiele, als der Publisher seine Glanzzeiten feiern konnte. Beispielsweise ist auch das allererste “Castlevania” vom NES enthalten.

Dazu gesellen sich die beiden NES-Titel “Castlevania II Simon’s Quest” plus “Castlevania III Dracula’s Curse”. Für das SNES erschien wiederum “Super Castlevania IV”. Auch enthalten sind die beiden Game-Boy-Titel “Castlevania The Adventure” plus “Castlevania II Belmont’s Revenge”. Vom Mega Drive stammt schließlich “Castlevania Bloodlines”. Erstmals auf Englisch enthält diese Sammlung dann “Kid Dracula”.

Ebenfalls kostenlos ist diese Woche das Rätselspiel “Snakebird Complete”. Es vereint “Snakebird” und “Snakebird Primer”. Über 120 Levels erwarten clevere Spiele, die Früchte sammeln, wachsen und sich durch tückische Leveldesigns schlängeln müssen, um sicher den Ausgang zu erreichen.

War an den beiden Spielen keinen Gefallen findet oder sie bereits in der Sammlung hat: Nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr erfolgt dann wieder die Ablösung im Epic Games Store.

Quelle: Epic Games