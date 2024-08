Epic Games Store “Fallout Classic Collection” und “Wild Card Football” sind gratis

Im Epic Games Store werden heute die beiden Gratis-Spiele der letzten Woche durch neue Titel abgelöst. Um die Games in Anspruch zu nehmen, wird nur ein (ebenfalls kostenloses) Konto im Epic Games Store benötigt. So sind diese Freebies natürlich immer auch ein Weg, um neue Kunden an den Store zu binden. Da schwingt die Hoffnung mit, dass diese irgendwann auch den ein oder anderen Euro auf der Plattform ausgeben.

In dieser Woche gibt es die “Fallout Classic Collection” kostenlos. Sie enthält für sich genommen bereits drei Spiele: “Fallout”, “Fallout 2” und “Fallout Tactics”. Alle drei Titel sind schon in der Vergangenheit mehrfach im Epic Games Store gratis gewesen. Gut möglich, dass einige Leser sie daher bereits in ihrer Sammlung haben. Für alle anderen lohnen sich diese einflussreichen RPG-Klassiker ja vielleicht.

Dazu gesellt sich “Wild Card Football” ein Football-Spiel im Arcade-Stil mit 7-vs-7-Gameplay. Der Titel lässt sich sowohl im Single- als auch Multiplayer-Modus spielen und nimmt sich nicht allzu ernst. Hier geht es also weniger um eine realistische Simulation und mehr um kurzweiligen Spaß, der auch durch Power-Ups gepusht wird.

Quelle: Epic Games