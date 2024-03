Epic Games Store: Ab sofort sind “Call of the Wild: The Angler” und “Invincible Presents: Atom Eve” gratis

Im Epic Games Store gibt es eine Ablösung: Die Spiele “Deus Ex: Mankind Divided” sowie “The Bridge” sind nicht mehr gratis, dafür halten zwei neue, kostenlose Spiele Einzug. Interessierte können nämlich ab sofort die beiden Titel “Invincible Presents: Atom Eve”, ein Visual-Novel mit leichten RPG-Elementen, und “Call of the Wild: The Angler” gratis mitnehmen bzw. ihrer Bibliothek hinzufügen.

Voraussetzung ist natürlich ein, ebenfalls kostenloses, Konto im Epic Games Store. Wer keins besitzt, kann sich freilich auch einfach ein neues anlegen. So schwingt natürlich bei Epic Games immer die Hoffnung mit, dass diejenigen, welche die Gratis-Spiele abstauben, irgendwann auch den ein oder anderen Euro auf der Plattform investieren.

“Call of the Wild: The Angler” ist dann im Übrigen eine Angelsimulation in einer offenen Welt. Dabei gibt es sogar Sotry-Missionen und auch einen Koop-Modus für bis zu 12 Spieler online. Freilich spielen auch Aspekte wie die Auswahl des richtigen Köders und der weiteren Ausrüstung hier eine enorme Rolle.

Wer an diesen beiden Titeln kein Interesse hat, kann auf die nächste Woche hoffen. Da erfolgt am Donnerstag um 17 Uhr erneut die Ablösung.

