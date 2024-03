Samsung Game Launcher wird ab sofort zum Gaming Hub for Mobile

Mobile Gaming ist so ein spezielles Thema: Aktuelle Smartphones und Tablets bringen ausreichend Leistung für Core-Games mit. Allerdings gibt es da wenige, verfügbare Titel. Das liegt daran, dass Entwickler lieber versuchen über Casual-Games mit Mikrotransaktionen Geld zu verdienen. Zumal auch die Steuerung am Touchscreen für komplexere Spiele nicht unbedingt ideal ist. Samsung will dem Mobile Gaming jedenfalls an seinen Geräten mit dem Gaming Hub mehr Raum geben.

Wer einen Smart-TV oder einen Monitor des Unternehmens besitzt, kennt den Gaming-Hub schon von den Bildschirmen. An Smartphones hat Samsung bisher mit dem sogenannten Game Launcher gearbeitet, der jetzt im Grunde umgetauft wird. Im ersten Schritt ändert sich also nur der Name – die Funktionen bleiben identisch.

Samsung hatte seinen Gaming Hub an Smart-TVs und Monitoren bereits 2022 eingeführt. Jetzt vereinheitlicht man mit dem Re-Branding des Game Launchers an mobilen Endgeräten die ganze Sache. Dabei soll der Hub laut dem Hersteller eine Art All-in-One-Gaming-Plattform darstellen, die es erleichtert, Spiele zu finden und zu nutzen.

In den USA und Kanada bietet man über den Gaming Hub auch sogenannte Instand Plays an. Die erlauben es, Spiele sofort ohne Installation via Cloud-Gaming zu starten. Das ist allerdings immer noch eine Beta und steht in Deutschland nicht zur Verfügung.

